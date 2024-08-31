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اتحاد القدم يطلق حملة دعم الصقور

8/31/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم حملة دعم المنتخب السعودي الأول، تزامنا مع بدء مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي تحمل شعار ((#كلنا_مع_الأخضر))، وذلك بمشاركة أندية المملكة، من بينها أندية دوري روشن للمحترفين، وأندية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وأندية دوري الدرجة الثانية.
تأتي الحملة ضمن مجموعة من الحملات لتحفيز الجماهير السعودية قبل أي استحقاق للأخضر، الذي يحظى دائمًا بمؤازرة جماهيرية، سواء في المنافسات داخل المملكة أو خارجها.
ويستهل الأخضر مشواره في التصفيات الخميس المقبل بمواجهة إندونيسيا على إستاد الجوهرة.
يذكر أن مجموعة الأخضر في التصفيات الآسيوية تضم منتخبات: اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، وإندونيسيا.

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