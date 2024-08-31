اتحاد القدم يطلق حملة دعم الصقور

(MENAFN
- Al Watan)
أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم
حملة دعم المنتخب السعودي الأول، تزامنا مع بدء مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي تحمل شعار ((#كلنا_مع_الأخضر))، وذلك بمشاركة أندية المملكة، من بينها أندية دوري روشن للمحترفين، وأندية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وأندية دوري الدرجة الثانية.
تأتي الحملة ضمن مجموعة من الحملات لتحفيز الجماهير السعودية قبل أي استحقاق للأخضر، الذي يحظى دائمًا بمؤازرة جماهيرية، سواء في المنافسات داخل المملكة أو خارجها.
ويستهل الأخضر مشواره في التصفيات الخميس المقبل بمواجهة إندونيسيا على إستاد الجوهرة.
يذكر أن مجموعة الأخضر في التصفيات الآسيوية تضم منتخبات: اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، وإندونيسيا.
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