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إغلاق 4 محلات بدل عسكرية مخالفة

8/31/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Al Watan) صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض أكثر من 2300 رتبة وشعار عسكري، و400 بدلة عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق أربعة محلات مخالفة تعمل في خياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، بضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونفذت الجولة التفتيشية بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.

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