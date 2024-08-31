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خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%

8/31/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تناول تقرير سنوي للاستدامة أحدث الإنجازات التي حققتها الظاهرة العالمية المتخصصة بالزراعة، والحفاظ على البيئة والمشاركة المجتمعية عبر عملياتها في أكثر من 20 دولة حول العالم وفي مقدمتها السعودية والإمارات، وضمن أبرز الإنجازات التي تحققت الحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الزراعية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية المبتكرة، تأكيدًا على التزامها الثابت إزاء مستقبل تراعي فيه المعايير البيئية إلى أقصى حدّ ممكن.
أشار التقرير إلى تحقيق خفض في الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% من إجمالي الانبعاثات الكربونية، وكذلك خفض استهلاك المياه بنسبة 15%، فضلا عن تطبيق ممارسات الزراعة التجديدية على 80% من إجمالي مساحات الأراضي الزراعية المملوكة، والتي تهدف الى تقليل الإضرار بالتكوين البيولوجي للتربة والمؤدي الى زيادة مستويات المواد العضوية فيها والحفاظ عليها.

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