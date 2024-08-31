خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%

(MENAFN
- Al Watan)
تناول تقرير سنوي للاستدامة أحدث الإنجازات التي حققتها الظاهرة العالمية المتخصصة بالزراعة، والحفاظ على البيئة والمشاركة المجتمعية عبر عملياتها في أكثر من 20 دولة حول العالم وفي مقدمتها السعودية والإمارات، وضمن أبرز الإنجازات التي تحققت الحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الزراعية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية المبتكرة، تأكيدًا على التزامها الثابت إزاء مستقبل تراعي فيه المعايير البيئية إلى أقصى حدّ ممكن.
أشار التقرير إلى تحقيق خفض في الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% من إجمالي الانبعاثات الكربونية، وكذلك خفض استهلاك المياه بنسبة 15%، فضلا عن تطبيق ممارسات الزراعة التجديدية على 80% من إجمالي مساحات الأراضي الزراعية المملوكة، والتي تهدف الى تقليل الإضرار بالتكوين البيولوجي للتربة والمؤدي الى زيادة مستويات المواد العضوية فيها والحفاظ عليها.
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