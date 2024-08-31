بي إم دبليو تعزز تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم مجموعة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات تسريع تطوير تكنولوجيا
القيادة الذاتية من خلال منشآت جديدة سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام بمركز البحث والتطوير التابع لها في شنيانغ بمقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم، عن مجموعة (بي إم دبليو) قولها“إن مركز البحث والتطوير في شنيانج يخطط لفتح مركز لمعالجة بيانات القيادة الذاتية وورشة عمل لاختبار القيادة الذاتية في سبتمبر وديسمبر من هذا العام”.
موضوعات متعلقة
((أبو غالى)) و((سيتى يورب)) يدشنان صالة عرض لسيارات ((جيلى)) بشرم الشيخ انخفاض إنتاج تويوتا على مستوى العالم للشهر السادس على التوالي الولايات المتحدة تضيف ألف وحدة شحن للسيارات الكهربائية أسبوعيًا
وسيساعد مركز معالجة البيانات على معالجة بيانات اختبار القيادة الذاتية بكفاءة، بينما ستقوم ورشة اختبار القيادة الذاتية في المقام الأول بالتحقق من وظائف القيادة الذاتية للنماذج المحلية الجديدة.
وقالت الشركة“إن فريق البحث والتطوير الصيني سيوسع إمكانيات وحدود تكنولوجيا القيادة الذاتية ويدفع نحو تحقيق مستويات أعلى من تكنولوجيا القيادة الذاتية”.. وقال باتريك مولر نائب رئيس مركز (بي إم دبليو بريليانس للبحث والتطوير) إن“شركة بي إم دبليو بريليانس المحدودة للسيارات ستعزز التعاون مع شنيانج في المستقبل في مجالات، مثل اختبار المركبات وتبادل المعلومات وصياغة سياسات وأنظمة القيادة الذاتية”.
وتعد منشأة شنيانج التابعة لشركة (بي إم دبليو)، والتي تجمع بين وظائف البحث والتطوير والإنتاج، أكبر قاعدة إنتاج لشركة صناعة السيارات الألمانية في جميع أنحاء العالم، وواحدة من أهم قواعد سيارات الطاقة الجديدة.. ومع مراكز البحث والتطوير في بكين وشانغهاي وشنيانج ونانجينج، تمتلك (بي إم دبليو) أكبر شبكة للبحث والتطوير خارج ألمانيا في الصين، ويركز مركز شنيانج للبحث والتطوير على التكامل والتحقق من تقنيات التنقل الكهربائي والمركبات الذكية المتصلة.
المصدر:
MENAFN31082024000202011048ID1108622488
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.