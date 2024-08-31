بي إم دبليو تعزز تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم مجموعة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات تسريع تطوير القيادة الذاتية من خلال منشآت جديدة سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام بمركز البحث والتطوير التابع لها في شنيانغ بمقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم، عن مجموعة (بي إم دبليو) قولها“إن مركز البحث والتطوير في شنيانج يخطط لفتح مركز لمعالجة بيانات القيادة الذاتية وورشة عمل لاختبار القيادة الذاتية في سبتمبر وديسمبر من هذا العام”.

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وسيساعد مركز معالجة البيانات على معالجة بيانات اختبار القيادة الذاتية بكفاءة، بينما ستقوم ورشة اختبار القيادة الذاتية في المقام الأول بالتحقق من وظائف القيادة الذاتية للنماذج المحلية الجديدة.

وقالت الشركة“إن فريق البحث والتطوير الصيني سيوسع إمكانيات وحدود تكنولوجيا القيادة الذاتية ويدفع نحو تحقيق مستويات أعلى من تكنولوجيا القيادة الذاتية”.. وقال باتريك مولر نائب رئيس مركز (بي إم دبليو بريليانس للبحث والتطوير) إن“شركة بي إم دبليو بريليانس المحدودة للسيارات ستعزز التعاون مع شنيانج في المستقبل في مجالات، مثل اختبار المركبات وتبادل المعلومات وصياغة سياسات وأنظمة القيادة الذاتية”.

وتعد منشأة شنيانج التابعة لشركة (بي إم دبليو)، والتي تجمع بين وظائف البحث والتطوير والإنتاج، أكبر قاعدة إنتاج لشركة صناعة السيارات الألمانية في جميع أنحاء العالم، وواحدة من أهم قواعد سيارات الطاقة الجديدة.. ومع مراكز البحث والتطوير في بكين وشانغهاي وشنيانج ونانجينج، تمتلك (بي إم دبليو) أكبر شبكة للبحث والتطوير خارج ألمانيا في الصين، ويركز مركز شنيانج للبحث والتطوير على التكامل والتحقق من تقنيات التنقل الكهربائي والمركبات الذكية المتصلة.

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