رئيس صربيا يستبعد انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش اليوم السبت إنه يستبعد انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي في 2028.
وقال فوتشيتش في كلمة ألقاها بمؤتمر جلوبسيك الأمني في براج“لا أعتقد أننا سنصبح جزءا من الاتحاد الأوروبي في 2028. لن يحدث هذا، أنا لا أكذب على شعبي”.
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وأضاف“أعتقد أنه... لن يتم قبل 2030. هذا تقديري... ولا أحد يعرف ماذا قد يحدث في غضون ذلك”.
جاءت تصريحات فوتشيتش بعد يومين من إبرام صربيا صفقة أسلحة تاريخية مع شركة الطيران الفرنسية داسو لشراء 12 مقاتلة رافال جديدة، وذلك في تحول كبير عن تعاونها الدفاعي مع موسكو.
ولكي تنضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، يتعين عليها تحسين سجلها في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والقضاء والاقتصاد ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
المصدر:
MENAFN31082024000202011048ID1108622487
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