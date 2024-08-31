رئيس صربيا يستبعد انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل 2030

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش اليوم السبت إنه يستبعد انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي في 2028.

وقال فوتشيتش في كلمة ألقاها بمؤتمر جلوبسيك الأمني في براج“لا أعتقد أننا سنصبح جزءا من الاتحاد الأوروبي في 2028. لن يحدث هذا، أنا لا أكذب على شعبي”.

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وأضاف“أعتقد أنه... لن يتم قبل 2030. هذا تقديري... ولا أحد يعرف ماذا قد يحدث في غضون ذلك”.

جاءت تصريحات فوتشيتش بعد يومين من إبرام صربيا صفقة أسلحة تاريخية مع شركة الطيران الفرنسية داسو لشراء 12 مقاتلة رافال جديدة، وذلك في تحول كبير عن تعاونها الدفاعي مع موسكو.

ولكي تنضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، يتعين عليها تحسين سجلها في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والقضاء والاقتصاد ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

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