مستثمرون أجانب يدرسون الاستثمار فى صناعة الرخام بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمد عارف رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت، إن شركات من البرازيل والصين كشفت خلال الأسابيع الماضية عن رغبتها للاستثمار فى القطاع، وبالتحديد فى محافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.
أضاف أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات للارتقاء بهذه الصناعة من بينها دخولها في شراكة مع العديد من الشركات الأجنبية لإنشاء مصانع
للرخام بديلًا من تصديره كمادة خام.
أكد أن عمليات التطوير انعكست على صادرات مصر من الرخام والجرانيت والتي ارتفعت بنسبة 16% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2024 لتبلغ 198 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.
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