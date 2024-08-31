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مستثمرون أجانب يدرسون الاستثمار فى صناعة الرخام بمصر

8/31/2024 2:52:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محمد عارف رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت، إن شركات من البرازيل والصين كشفت خلال الأسابيع الماضية عن رغبتها للاستثمار فى القطاع، وبالتحديد فى محافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

أضاف أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات للارتقاء بهذه الصناعة من بينها دخولها في شراكة مع العديد من الشركات الأجنبية لإنشاء مصانع للرخام بديلًا من تصديره كمادة خام.

أكد أن عمليات التطوير انعكست على صادرات مصر من الرخام والجرانيت والتي ارتفعت بنسبة 16% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2024 لتبلغ 198 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

موضوعات متعلقة جمعيات المستثمرين تبحث مع ((الصناعة)) تسوية مديونيات المصانع “قناة السويس للتأمين” توقع بروتوكول تعاون مع“العلوم الصحية” مدبولى: الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافى تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية أشار إلى ارتفاع حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت خلال تلك الفترة بنسبة 10% لتبلغ 720 ألف طن مقابل 654 ألف طن.وصدرت مصر رخام وجرانيت لنحو 115 دولة خلال تلك الفترة، واستحوذت 5 دول على 66.3% من إجمالي الصادرات بقيمة 131.305 مليون دولار على رأسها ليبيا والسعودية، واحتلت لبنان المركز الثالث ضمن أكبر الدول المستوردة للرخام والجرانيت، ثم فلسطين والكويت.أشار عارف إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتنمية القطاع تتضمن تنمية الاستكشاف لأنواع وألوان جديدة من الأحجار الطبيعية، وتطوير جاهزية المصانع والمحاجر، إلى جانب تحسين هيكل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الكبيرة، بالإضافة إلى تعظيم العلامة التجارية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وإعادة تدوير هوالك المحاجر والمصانع.أكد أهمية تنمية منطقة شق الثعبان، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذلك المنافسة العالمية.

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