6 مليارات جنيه استثمارات التأمين الصحي الشامل بالسويس

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتبر محافظة السويس من ضمن محافظات المرحلة الأولى التى حرصت الدولة علي تطبيق فيها تلك منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال وضع خطة شاملة لتطوير القطاع الطبي، والتي تضمنت تطوير مستشفى
التأمين الصحى القديمة بمنطقة حوض الدرس وتحويلها إلى مستشفى للجراحات الدقيقة فضلا عن تطوير مستشفى الصدر وتحويلها إلى مستشفى الجهاز التنفسى والرعاية الرئوية و تطوير 35وحدة طبية على مستوى أحياء المحافظة الخمسة إلى جانب انشاء مجمع السويس الطبي المقام على مساحة 35 ألف متر مربع ، بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 مليارات جنيه لأعمال التطوير وإنشاء المنشآت الطبية .
وقال، نائب محافظ السويس، الدكتور عبد الله رمضان ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم السبت ، إن الخريطة الطبية داخل المحافظة تغيرت بشكل كبير بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي ، من أجل الإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال بذل جميع العاملين بالمحافظة قصارى جهدهم على مدار الـ 5 السنوات الماضية للإرتقاء بالمنظومة الطبية من خلال إنشاء مجمع السويس الطبي، والذي يعد ، الأكبر فى شمال مصر ومنطقة القناة و سيناء ، ويغطي جميع الفئات المقيدة فى المنظومة الجديدة و ساعد فور تشغيله فى بداية العام الحالي في توفير كافة التخصصات الطبية اللازمة للمواطنين دون اللجواء إلى السفر خارج المحافظة ، من خلال توفير كافة الخدمات والاجهزة الطبية و الاستشارين من كافة التخصصات اللازمة ، فضلا عن إجراء العديد من العمليات الجراحية التى كانت لم تقدم فى المحافظة من قبل مثل عمليات القلب المفتوح والتى كانت يلجا المواطنين الى السفر خارج المحافظة لاجراءها وعمليات العمود الفقري والأوعية الدموية.
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وأضاف رمضان ، أنه بجانب إنشاء مجمع السويس الطبي ، ضمت منظمومة التأمين الصحي الشامل، تطوير مستشفى التأمين الصحي القديمة إلى مستشفى للجراحات الدقيقة ، وسوف يتم الافتتاح خلال شهر ستبمر المقبل، علاوة على تطوير مستشفى الصدر وافتتاحها خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 35 وحدة طبية على مستوى احياء السويس الخمسة، علاوة على العمل على تشغيل العيادات الخارجية الخاصة بجامعة السويس ..ونجحنا من تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بالمنظومة من أبناء المحافظة ، بما يمثل أكثر من 65% ، إلى جانب الانتهاء من استلام 26 منشأة صحية تم تشغيلها لتقديم خدمات المنظومة بالمحافظة.
ومن جانبه ، أوضح رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، الدكتور إسماعيل الحفناوي، أن مجمع السويس الطبي تم أنشاؤه ضمن استراتيجية الدولة 2030 للتحول الرقمي وتحسين أداء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ، ويضم 427 سريرا ، منها 110 أسرة للعناية المركزة و70 سريرا لغسيل الكلى و54 حضانة للأطفال و64 عيادة خارجية.
ولفت الحفناوي، إلى أنه تم تنظيم العديد من الفعاليات خلال أعمال الانشاءات فى المجمع ، لحث المواطنين على التسجيل وفتح ملفات للأسر المستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال فرق متنقلة في أحياء السويس وأماكن التجمعات والشركات والمصانع والمواقع العمالية والهيئات ، بالإضافة إلى الدفع بالفرق الطبية الخاصة بمبادرة الأمراض المزمنة ، وصحة المرأة وذلك في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية داخل المنشآت الطبية وخارجها من أجل الاطمئنان على صحة المواطنين.
وأضاف رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، أن اعمال التطوير بمنظومة التأمين الصحي، بالمحافظة شمت بجانب المجمع تطوير العديد من المراكز والمستشفيات منها تطوير مركز مناظير الجهاز الهضمي بصورة كاملة بتكلفة 42 مليون جنيه،بجانب تطوير المستشفى العام بتكلفة 64.4 مليون جنيه ليزداد عدد الأسرة من 60 إلى 127 سريرا ، بالإضافة إلى توفير 50 جهازا للتنفس الصناعي ، مع تضاعف عدد أسرة العناية المركزة.
وبدوره أوضح ، مدير مجمع السويس الطبي، الدكتور مصطفى غنيمة، أن المبنى الرئيسي للمجمع الطبى تم إنشاؤه بإجمالي مسطح يصل إلى 47000 متر، ويضم الطابق الارضي أقسام الطوارئ، والأشعة والتعقيم والمطابخ والمغاسل والمشرحة، بينما يحتوي الدور الأول على المكاتب الإدارية، وأقسام الحروق والمناظير والمعامل والصيدلية والعلاج الطبيعي والمسالك البولية والغسيل الكلوي، والنساء والتوليد والحضانات، ويضم الدور الثاني أجنحة الإقامة الداخلية وعددهم 8 أجنحة يشمل كل منها 29 سريرا ، وأما الطابق الثالث فيشمل غرف الرعاية المركزة وغرف العمليات والعنايات المركزة للعمليات، وقسم القلب شامل رعاية القلب إلى جانب مباني العيادات وسكن التمريض والأطباء..أما المباني الخدمية وتشمل محطة الكهرباء والمحولات وموزع الجهد المتوسط ومحطة التبريد والخزان الأرضي ومباني الحراسة .
وأضاف أنه المجمع الطبي يضم أيضا عدة مراكز متخصصة تتمثل في مركز أمراض الكلى والمسالك ويضم 70 سريرا ومركز طب وجراحة العيون ومركز أمراض القلب والقسطرة بالإضافة إلى مركز الحروق، ولتكامل الخدمة الطبية ضم المجمع الطبي بنك دم تجميعي ومعامل متخصصة مثل الكيمياء و الدم والمناعة والأنسجة ومعامل أخرى للطفيليات والميكروبيولوجي، إلى جانب تقديم خدمات الأشعة التشخيصية مثل الأشعة السينية وفلوروسكوبي والموجات الصوتية والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وهشاشة العظام ماموغرافي وبانوراما ، بالإضافة إلى وجود 6 استراحات منفصلة مخصصة للأطباء وملعب خماسي.
وتابع أن قطاع الصحة بدء تفعيل دورات تدريب للعاملين بالوحدات والمراكز التي يتم تجهيزها للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات للمواطنين بناء على الملفات الأسرية التي جرى إعدادها على مدى العامين الماضيين تحت إشرافه وإشراف المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل.
المصدر:
MENAFN31082024000202011048ID1108622484