6 مليارات جنيه استثمارات التأمين الصحي الشامل بالسويس

MENAFN - Al-Borsa News) تعتبر محافظة السويس من ضمن محافظات المرحلة الأولى التى حرصت الدولة علي تطبيق فيها تلك منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال وضع خطة شاملة لتطوير القطاع الطبي، والتي تضمنت تطوير التأمين الصحى القديمة بمنطقة حوض الدرس وتحويلها إلى مستشفى للجراحات الدقيقة فضلا عن تطوير مستشفى الصدر وتحويلها إلى مستشفى الجهاز التنفسى والرعاية الرئوية و تطوير 35وحدة طبية على مستوى أحياء المحافظة الخمسة إلى جانب انشاء مجمع السويس الطبي المقام على مساحة 35 ألف متر مربع ، بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 مليارات جنيه لأعمال التطوير وإنشاء المنشآت الطبية .

وقال، نائب محافظ السويس، الدكتور عبد الله رمضان ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم السبت ، إن الخريطة الطبية داخل المحافظة تغيرت بشكل كبير بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي ، من أجل الإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال بذل جميع العاملين بالمحافظة قصارى جهدهم على مدار الـ 5 السنوات الماضية للإرتقاء بالمنظومة الطبية من خلال إنشاء مجمع السويس الطبي، والذي يعد ، الأكبر فى شمال مصر ومنطقة القناة و سيناء ، ويغطي جميع الفئات المقيدة فى المنظومة الجديدة و ساعد فور تشغيله فى بداية العام الحالي في توفير كافة التخصصات الطبية اللازمة للمواطنين دون اللجواء إلى السفر خارج المحافظة ، من خلال توفير كافة الخدمات والاجهزة الطبية و الاستشارين من كافة التخصصات اللازمة ، فضلا عن إجراء العديد من العمليات الجراحية التى كانت لم تقدم فى المحافظة من قبل مثل عمليات القلب المفتوح والتى كانت يلجا المواطنين الى السفر خارج المحافظة لاجراءها وعمليات العمود الفقري والأوعية الدموية.

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وأضاف رمضان ، أنه بجانب إنشاء مجمع السويس الطبي ، ضمت منظمومة التأمين الصحي الشامل، تطوير مستشفى التأمين الصحي القديمة إلى مستشفى للجراحات الدقيقة ، وسوف يتم الافتتاح خلال شهر ستبمر المقبل، علاوة على تطوير مستشفى الصدر وافتتاحها خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 35 وحدة طبية على مستوى احياء السويس الخمسة، علاوة على العمل على تشغيل العيادات الخارجية الخاصة بجامعة السويس ..ونجحنا من تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بالمنظومة من أبناء المحافظة ، بما يمثل أكثر من 65% ، إلى جانب الانتهاء من استلام 26 منشأة صحية تم تشغيلها لتقديم خدمات المنظومة بالمحافظة.

ومن جانبه ، أوضح رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، الدكتور إسماعيل الحفناوي، أن مجمع السويس الطبي تم أنشاؤه ضمن استراتيجية الدولة 2030 للتحول الرقمي وتحسين أداء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ، ويضم 427 سريرا ، منها 110 أسرة للعناية المركزة و70 سريرا لغسيل الكلى و54 حضانة للأطفال و64 عيادة خارجية.

ولفت الحفناوي، إلى أنه تم تنظيم العديد من الفعاليات خلال أعمال الانشاءات فى المجمع ، لحث المواطنين على التسجيل وفتح ملفات للأسر المستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال فرق متنقلة في أحياء السويس وأماكن التجمعات والشركات والمصانع والمواقع العمالية والهيئات ، بالإضافة إلى الدفع بالفرق الطبية الخاصة بمبادرة الأمراض المزمنة ، وصحة المرأة وذلك في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية داخل المنشآت الطبية وخارجها من أجل الاطمئنان على صحة المواطنين.

وأضاف رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، أن اعمال التطوير بمنظومة التأمين الصحي، بالمحافظة شمت بجانب المجمع تطوير العديد من المراكز والمستشفيات منها تطوير مركز مناظير الجهاز الهضمي بصورة كاملة بتكلفة 42 مليون جنيه،بجانب تطوير المستشفى العام بتكلفة 64.4 مليون جنيه ليزداد عدد الأسرة من 60 إلى 127 سريرا ، بالإضافة إلى توفير 50 جهازا للتنفس الصناعي ، مع تضاعف عدد أسرة العناية المركزة.

وبدوره أوضح ، مدير مجمع السويس الطبي، الدكتور مصطفى غنيمة، أن المبنى الرئيسي للمجمع الطبى تم إنشاؤه بإجمالي مسطح يصل إلى 47000 متر، ويضم الطابق الارضي أقسام الطوارئ، والأشعة والتعقيم والمطابخ والمغاسل والمشرحة، بينما يحتوي الدور الأول على المكاتب الإدارية، وأقسام الحروق والمناظير والمعامل والصيدلية والعلاج الطبيعي والمسالك البولية والغسيل الكلوي، والنساء والتوليد والحضانات، ويضم الدور الثاني أجنحة الإقامة الداخلية وعددهم 8 أجنحة يشمل كل منها 29 سريرا ، وأما الطابق الثالث فيشمل غرف الرعاية المركزة وغرف العمليات والعنايات المركزة للعمليات، وقسم القلب شامل رعاية القلب إلى جانب مباني العيادات وسكن التمريض والأطباء..أما المباني الخدمية وتشمل محطة الكهرباء والمحولات وموزع الجهد المتوسط ومحطة التبريد والخزان الأرضي ومباني الحراسة .

وأضاف أنه المجمع الطبي يضم أيضا عدة مراكز متخصصة تتمثل في مركز أمراض الكلى والمسالك ويضم 70 سريرا ومركز طب وجراحة العيون ومركز أمراض القلب والقسطرة بالإضافة إلى مركز الحروق، ولتكامل الخدمة الطبية ضم المجمع الطبي بنك دم تجميعي ومعامل متخصصة مثل الكيمياء و الدم والمناعة والأنسجة ومعامل أخرى للطفيليات والميكروبيولوجي، إلى جانب تقديم خدمات الأشعة التشخيصية مثل الأشعة السينية وفلوروسكوبي والموجات الصوتية والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وهشاشة العظام ماموغرافي وبانوراما ، بالإضافة إلى وجود 6 استراحات منفصلة مخصصة للأطباء وملعب خماسي.

وتابع أن قطاع الصحة بدء تفعيل دورات تدريب للعاملين بالوحدات والمراكز التي يتم تجهيزها للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات للمواطنين بناء على الملفات الأسرية التي جرى إعدادها على مدى العامين الماضيين تحت إشرافه وإشراف المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل.

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