هل يواصل سعر الذهب صحوته في سبتمبر؟

MENAFN - Al-Borsa News) سيعود مستثمرو الذهب من عطلاتهم الصيفية متحمسين لمعرفة ما إذا كانت أسعار المعدن النفيس ستتمكن من الحفاظ على زخمها القياسي، أم ستهبط كالعادة في سبتمبر.

اعتادت أسعار الذهب على الهبوط في سبتمبر منذ عام 2017. خلال هذه الفترة، بلغ متوسط التراجع 3.2% في سبتمبر، ما يجعله الشهر الأسوأ من حيث الأداء في السنة، وبفارق كبير عن متوسط الزيادة الشهرية البالغ 1%.

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هذه الظاهرة حيّرت الاقتصاديين الذين يعتقدون أن الأسواق يجب أن تكون أكثر كفاءة، ولا تقتصر هذه الظاهرة على الذهب فقط، فيعتبر سبتمبر أيضاً عادةً أضعف شهر للأسهم الأميركية، إذ بلغ متوسط التراجع لمؤشر“إس آند بي 500” أكثر من 1.5% خلال العقد الماضي.

هذه النظرية بعيدة عن أن تكون موثوقة -إذ ارتفع سعر الذهب فعلياً في سبتمبر على مدار ثلاثة عقود- ولكن أحد التفسيرات للضعف الأخير هو أن المتداولين يشترون الذهب لاتخاذ موقف دفاعي خلال أشهر الصيف المتقلبة بشكل متزايد، قبل أن يبيعوه عند عودتهم إلى العمل في سبتمبر.

قال بوريس ميكانيكريزاي، محلل في“فاست ماركتس” (FastMarkets):“قبل أن تذهب في إجازة، وتبتعد عن متابعة الأسعار، تريد التحوط ضد المخاطر التي تواجهها في السوق، وأحد الطرق للقيام بذلك هو شراء الذهب”.

أظهرت الدراسات الأكاديمية أن بعض المستثمرين“يتوقفون عن متابعة الأسواق” خلال الصيف، وقد يوفر إضافة الذهب كملاذ آمن إلى المحفظة راحة البال خلال فترة تقليدياً ما تكون أكثر تقلباً. على مر التاريخ، اندلعت نزاعات وانهيارات بالأسواق بشكل متكرر خلال الصيف، ويمكن أن تزيد التقلبات في فترة الإجازات بمكاتب التداول وغياب كبار التنفيذيين.

الجانب الآخر هو أنه عندما يحل شهر سبتمبر، تكون هناك مقاومة ضمنية ضد الذهب. سبتمبر هو أيضاً تقليدياً أقوى شهر للدولار، مما يعني أن المتداولين الذين يستخدمون عملات أخرى يمكنهم شراء كمية أقل من الذهب بأموالهم.

حقق سعر الذهب مكاسب 22% هذا العام، بما في ذلك 8% منذ يوليو. جاءت هذه الزيادات مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب عليه كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية، ومشتريات صحية للسبائك خارج البورصة.

كما زاد سعر الذهب مكاسبه وسط توقعات ببدء“الاحتياطي الفيدرالي” تيسير سياسته النقدية الشهر المقبل. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن“الوقت قد حان” لخفض أسعار الفائدة، ولكن سرعة وحجم (التخفيض) المحتملان قد يشكّلان عاملاً يحدد ما إذا كان الذهب سيحافظ على زخمه.

لكن يبقى السؤال ما إذا كانت هذه العوامل المساعدة كافية للتخلص من ضعف الأداء الذي يلاحق أسعار الذهب في سبتمبر.

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في“ساكسو بنك”:“تشير العوامل الموسمية إلى أن شهر قد يكون حافلاً بالتحديات”.

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