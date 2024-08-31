مدبولى: الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافى تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافى المقترحة لكونها تُعزز الاستفادة من الأصول الثقافية للدولة، من الفنون والتراث والصناعات الإبداعية وغيرها، لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تنعكس على جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، بالدكتور أحمد فؤاد هنو الثقافة، لاستعراض الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافي.

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وكلف مدبولى بالعمل على تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام، وفى كل المحافظات، بما يسهم فى تعزيز الانتماء والهوية لدى الشباب.

وأوضح وزير الثقافة أن رؤية الاستثمار الثقافى ستستهدف على وجه التحديد تعزيز الصورة الحضارية لمصر كمُصدر للثقافة والفنون إلى العالم منذ آلاف السنين، مع السعى من أجل زيادة التشغيل وتوفير فرص عمل من خلال برامج ريادة الأعمال الثقافية والإبداعية وبرامج الصناعات الثقافية، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الإبداعى فى الناتج المحلى الإجمالى المصري، بالإضافة إلى توفير تمويلات من مصادر مختلفة وغير نمطية تدعم جهود وزارة الثقافة فى أداء مهمتها ودورها فى بناء الإنسان المصري، إلى جانب جهود مؤسسات الدولة الأخرى المعنية بذلك.

وتناول الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال الاجتماع، محاور تنفيذ الرؤية المقترحة للاستثمار الثقافي، والتى تشمل الاستغلال الأمثل للأصول الثقافية، المادية من منشآت ومراكز ومقار وغير المادية من إصدارات وتسجيلات موسيقية وإنتاج فني، وتدشين منصة“تراث مصر الرقمي”، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يتم العمل على تنفيذها حالياً، حيث عرض عدداً من الآليات المقترحة فى هذا الصدد.

وأكد أن أحد محاور العمل ضمن هذه الرؤية يتضمن السعى لتوفير مصادر تمويل جديدة ومستدامة، من خلال تحويل المنتج الثقافى إلى مُنتج مُميز جاذب لتمويل المانحين ودعم الرعاة، مع بناء شراكات دولية مع مؤسسات ثقافية وتنموية عالمية، تستهدف إقامة أحداث وفعاليات ثقافية مشتركة تجذب تمويلات ضخمة.

ولفت الوزير إلى أن أحد أهم محاور العمل أيضاً ضمن هذه الرؤية المقترحة للاستثمار الثقافي، هو عنصر التسويق، من خلال اتباع آليات جديدة ومبتكرة للتسويق للإنتاج الثقافى المصرى بمختلف أنواعه، من كتب ومنتجات حرفية وتراثية وخدمات مختلفة، وعلى رأسها أدوات التسويق الرقمي، والعمل على التسويق لمصر كوجهة عالمية لتصوير الأعمال الدرامية العالمية، واتخاذ الإجراءات التى تدعم هذه الخطوة، مع تدريب العناصر البشرية لتكون مؤهلة لآليات التسويق الحديث، لافتاً إلى أن الرؤية الحديثة للاستثمار، تقوم على عمل قطاعات الوزارة بطريقة تكاملية تتيح خبرة مجمعة للعملاء المستهدفين، بطريقة تعظم وتعزز الموارد.

كما عرض وزير الثقافة بشكل مفصل، الرؤية الخاصة بتعزيز الاستثمار الثقافى لأنشطة وأصول كل قطاع من قطاعات الوزارة على حدة، بما يشمل صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومى للترجمة، وقطاع الفنون التشكيلية، ودار الأوبرا، والمركز الثقافى القومي، والجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

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