تقلبات أسواق المال تثير قلق البنوك من إقراض شركات السمسرة

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد أسواق المال بطبيعتها تقلبات عديدة ما بين صعود وهبوط، إلى جانب طبيعتها شديدة التأثر بأي متغيرات على المستوى الاقتصادى والسياسى، وتحتاط البنوك في تعاملاتها مع القطاعات التي تشتهر بالمخاطرة العالية وتقلب أسواقها ومنها قطاع السياحة وسوق الأوراق المالية.

وتواجه شركات السمسرة العاملة فى السوق المصرية تحديات فى توفير التمويل اللازم لعمليات الشراء الهامشى خاصة التمويل البنكي، مع عزوف البنوك عن تمويل تلك الشركات.

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و قال أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن قيود البنوك في تعاملاتها مع شركات السمسرة ترجع بين عامى 2011 و2013، بعدما صنف البنك المركزي مجال شركات السمسرة والأوراق المالية بأنه مجال عالي المخاطرآنذاك.

وأوضح أن هناك إرشادات يتعامل بها القطاع المصرفي مع شركات السمسرة يستطيع من خلال الوقوف على الجدارة الائتمانية للشركة التى تطلب التمويل، خاصة فيما يتعلق بالشراء الهامشي.

وأشار إلى أن بعض البنوك ترى أن تقلبات الأسواق تمثل مخاطرة مقارنة بقطاعات أخرى أكثر استقرًار، موضحًا أن شركته لا تواجه تحديات فى تدبير التمويل فى البنوك خاصة أن البنوك تفضل شركات السمسرة الحاصلة على رخصة التعامل بالشراء الهامشي لأنها مستوفية الضوابط.

ويقوم نظام الشراء بالهامش على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وفقًا لعدة اشتراطات تهدف لضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقًا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف الهامش لزيادة القوة الشرائية للمستثمر، بمعنى تمكنه من شراء كمية أكبر من الأوراق، وتتيح قواعد سوق المال لشركات السمسرة ممارسة نشاط الشراء بالهامش وفقًا لعدة اشتراطات تخص الملاءة المالية للشركة، وحد أقصى لتمويلات العميل الواحد.

وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن البنوك عادة لا تفضل منح قروض بضمان أوراق مالية بسبب التقلبات والتذبذبات العنيفة في سوق المال فهم يتجنبوا الضمانات عالية المخاطر.

وأضافت أن البنوك عادة ما تفضل تمويل شركات السمسرة التى لديها رخصة التعامل بالرشاء الهامشي من خلال عقد ثلاثى مع العميل.

وذكرت أن تلك القيود لا تؤثر عليها كشركة سمسرة وأنها تعي تماما حرص البنوك على أمواله وأموال العملاء وخاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية المختلفة وانخفاض البورصات العالمية وأن مثل هذه المعوقات لا تؤثر على حجم سيولة السوق الذي يجتذب مساهمين جدد في الفترة الحالية.

وأكدت على أن زيادة حجم الشراء الهامشي عن الطبيعى فى سوق المال سيؤثر سلبًا ويؤدى إلى ضغوط بيعية خاصة مع غياب الشورت سيلينج.

و ترى جيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة إيجي ترند لتداول الأوراق المالية، أن شركات السمسرة تحصل على قروض بغرض تمويل نشاط الشراء على الهامش لديها فيكون العائق أمامها هو ترتيبها ما بين الشركات الأخرى.

وأوضحت أن لكل بنك سياسة مختلفة في عملية الترتيب فالبعض يمول فقط شركات السمسرة أصحاب المراكز العشرين الأولى، وتوجد بنوك أخرى تعتمد تمويل أكبر 50 شركة سمسمرة فى ترتيب شركات الوساطة، ويكون الترتيب على أساس حجم كل شركة فالشركة ذات الحجم الأقل تواجه مشكلة في هذه الحالة

وأكدت على تقديرها لخوف البنوك من تقلبات سوق المال ومن عدم استقراره وعدم ضمانة بعض الشركات في تحقيق أرباحها وما يخص ملاءتها المالية.

ومن جانبه قال أحمد سمير العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن شركات السمسرة لا تقترض من البنوك بضمان أوراق مالية الخاصة بالعملاء ولكن علاقتها الائتمانية تكون بضمان الأصول التى تمتلكها. واقترح زيادة عدد البنوك الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الشراء بالهامش بغرض توسيع قاعدة المؤسسات المانحة للقروض للعملاء.

وأضاف أن الجميع يستفيد من عملية التداول سواء العميل أو شركة السمسرة أو البنك من خلال العوائد من الخدمات المتاحة.

ويرى ضرورة وضع ضوابط محددة تنظم هذا الشأن وتسهل التعامل أكثر بين الطرفين لخدمة المصلحة العامة، ويتفق حول المخاطر الكبيرة لهذا النشاط، لكنه أيضا يعوضها عوائد عالية.

وقال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة شركة الفرعونيّة للوساطة فى الاوراق المالية، إن صعوبة الحصول على قروض من البنوك لا تؤثر بشكل كبير على حجم تعاملات واستثمارات الشركة لأنهم يعتمدون على التمويل الذاتي.

وذكر أن التمويل الذاتي يكون أسهل في التعامل مع العميل على الحفظ المركزي، ولكن في حالة العقد الثلاثي بين العميل وشركة السمسرة، والبنك أمين الحفظ، تمثل عملية تعقيدية نوعا ما لأن البنوك تتحفظ على الأسهم في هذه الحالة.

وقال إن بالطبع شركات السمسرة تتأثر بالسلب من القيود التي تفرض من البنوك في دعم توسعاتها وتمويل استثماراتها المختلفة فيما عدا الشركات التي تتوفر لديها سيولة قوية، وعادة ما تعتمد البنوك سياسة لتمويل الشركات العشرين الكبرى فى سنشاط السمسرة بالسوق المصرية.

واقترح إعادة الشيكات الفورية من جديد لأنها كانت تمنح تيسيرات وتنشط عملية التمويل والتوسعات والتداول مع العملاء.

وأكد على أن تمويل عمليات الشراء بالهامش يعتمد بشكل كبير على حجم تمويل الشركة وحقوق الملكية بها والهيئة حددت 15 مليون جنيه على الأقل للتعامل بالشراء على الهامش، موضحًا ان الشركات الحاصلة على الرخصة مفضلة فى التعامل لدى البنوك.