ركود مبيعات المنازل في الصين يستمر رغم حزم الإنقاذ الحكومية

MENAFN - Al-Borsa News) تعمّقت أزمة العقارات السكنية في الصين في أغسطس، إذ أدت توقعات بانخفاض إضافي في أسعار المنازل الجديدة إلى إعاقة جهود البلاد للحد من التباطؤ.

انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية بنحو 22% مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع أسرع من الانخفاض البالغ 19.7% في يوليو، وفقاً لبيانات أولية من مؤسسة معلومات العقارات الصينية (.China Information Corp). كما تراجع عدد الصفقات 2.43% عن شهر يوليو، بعد انخفاض شهري بلغ 36%.

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يشير هذا التراجع المتسارع إلى تلاشي تأثير أحدث حزمة إنقاذ التي كُشف عنها في مايو. قامت حكومات عشر مدن على الأقل بتخفيف أو إلغاء توجيهات أسعار المنازل الجديدة للسماح للطلب في السوق بلعب دور أكبر، وهي خطوة من المتوقع أن تدفع المزيد من شركات العقارات إلى خفض الأسعار.

لا يزال القطاع العقاري يشكل عبئاً على اقتصاد الصين الذي يحتاج إلى مزيد من التحفيز لتحقيق هدف النمو الحكومي البالغ 5% هذا العام، وفقاً لتحليلات“بلومبرغ إيكونوميكس”. ألقت الأزمة بظلالها على كل شيء، من سوق العمل والاستهلاك إلى ثروات الأسر خلال العامين الماضيين.

تدرس الصين خلال أغسطس خيار تمويل جديد للحكومات المحلية لشراء المنازل غير المباعة لدعم السوق، حسبما أفاد أشخاص مطلعون. الاقتراح الأخير سيسمح للحكومات المحلية بتمويل مشتريات المنازل عبر ما يسمى بالسندات الخاصة، بحسب المطلعين.

بلغ إجمالي مساحات المنازل الجديدة غير المباعة في البلاد 382 مليون متر مربع حتى يوليو، وهو ما يعادل تقريباً حجم مدينة ديترويت، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.

تعوّل شركات التطوير العقاري التي تعاني من نقص السيولة -وكثير منها متعثر منذ أكثر من عام- على انتعاش المبيعات لإقناع حاملي الديون وتجنب التصفية. في يونيو، أصبحت شركة“ديكسين تشاينا هولدينغز” (Dexin China Holdings، أحدث شركة عقارية يصدر ضدها أمر تصفية من محكمة في هونغ كونغ. كما تدرس شركة“كانتري غاردن هولدينغز” تمديد مدفوعات بعض سنداتها باليوان مرة أخرى، حسبما أفادت“بلومبرغ نيوز” في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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