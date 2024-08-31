قناة السويس للتأمين توقع بروتوكول تعاون مع العلوم الصحية

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت النقابة العامة للعلوم الصحية، بروتوكول تعاون مع شركة قناة السويس للتأمين ، لتغطية أعضائها بوثيقة تأمينات الحياة.
قال الدكتور هشام رمضان، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، إنه بموجب البروتوكول توفر الشركة حزمة من الخدمات التأمينية لأعضاء النقابة بوثيقة الاستثمار، حيث يتم توزيع أرباح الوثيقة على العملاء على 4 دفعات فى نهاية كل ربع بالمدة التأمينية المتفق عليها أو يتقاضى العميل مبلغ التأمين والحماية فى نهاية المدة.
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وقال أحمد السيد، نقيب العلوم الصحية، إن البروتوكول يسرى لمدة عام، على أن يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقا للوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
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