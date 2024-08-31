قناة السويس للتأمين توقع بروتوكول تعاون مع العلوم الصحية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت النقابة العامة للعلوم الصحية، بروتوكول تعاون مع شركة قناة السويس للتأمين ، لتغطية أعضائها بوثيقة تأمينات الحياة.

قال الدكتور هشام رمضان، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، إنه بموجب البروتوكول توفر الشركة حزمة من الخدمات التأمينية لأعضاء النقابة بوثيقة الاستثمار، حيث يتم توزيع أرباح الوثيقة على العملاء على 4 دفعات فى نهاية كل ربع بالمدة التأمينية المتفق عليها أو يتقاضى العميل مبلغ التأمين والحماية فى نهاية المدة.

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وقال أحمد السيد، نقيب العلوم الصحية، إن البروتوكول يسرى لمدة عام، على أن يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقا للوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.