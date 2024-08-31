Sunday, 01 September 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحاصيل السكرية: رفع سعر التوريد للقُصب والبنجر يدعم زيادة الإنتاجية

8/31/2024 2:52:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية ، إن رفع سعر توريد القُصب والبنجر خلال الموسم المقبل يدعم زيادة الإنتاجية فى الموسم المقبل.

ذكر عبد الجواد أن الأسعار تدعم زيادة الإنتاجية فى قصب السكر لتصل إلى نحو 700 ألف طن مقابل 650 ألف طن خلال الموسم الماضى، وزيادة إنتاجية سكر البنجر لتتراوح بين 1.6 و1.7 مليون طن مقابل 1.55 مليون طن فى الموسم الماضي. كما أضاف أنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر خلال موسم 2026.

موضوعات متعلقة إتاحة تحصيل مستحقات“التموين” لدى المخابز البلدية من خلال مكاتب البريد تخصيص 91 مليار جنيه لدعم الخبز بموازنة 2024-2025 15 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

أضاف عبد الجواد لـ”البورصة” أن زراعة البنجر تبدأ من شهر أغسطس، الذى يستحوذ على نحو 60% من إجمالى المساحات المنزرعة، وتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل. متوقعًا زيادة المساحات المنزرعة عقب الإعلان الأسبوع الماضى عن سعر توريد البنجر فى الموسم المقبل، الذى يتراوح بين 2.4 ألف جنيه و3 آلاف جنيه للطن بناءً على العلاوت والحوافز، وهو سعر مشجع للمزارعين.

تابع أن السعر المعلن للقُصب، والذى يبلغ 2.5 ألف جنيه، يعد أيضًا سعرًا جيدًا، لافتًا إلى أن سعر الفدان سيتجاوز 100 ألف جنيه، وهو نفس السعر المقدم من قبل العصارات التى تعد المنافس الأقوى خلال موسم التوريد.

أوضح أن شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم حوافز للمزارعين تشمل توفير السماد.

أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضى عن سعر توريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بـ 2400 جنيه، لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع فى زراعتها وزيادة الإنتاجية بما يسهم فى سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وزيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.

أوضح رئيس المجلس أن الشركات بدأت فى التعاقد على البنجر، متوقعًا زيادة التوقعات بعد الإعلان عن الأسعار. وأضاف أن المجلس يشكل لجنة لمتابعة الموسم وحل أى مشكلات تعترض المزارعين وتقديم الدعم اللازم لهم.

أضاف أن زيادة الإنتاجية تدعم تقليص الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الفجوة خلال الموسم الماضى تخطت 350 ألف طن من السكر.

MENAFN31082024000202011048ID1108622477

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث