المحاصيل السكرية: رفع سعر التوريد للقُصب والبنجر يدعم زيادة الإنتاجية

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية ، إن رفع سعر توريد القُصب والبنجر خلال الموسم المقبل يدعم زيادة الإنتاجية فى الموسم المقبل.

ذكر عبد الجواد أن الأسعار تدعم زيادة الإنتاجية فى قصب السكر لتصل إلى نحو 700 ألف طن مقابل 650 ألف طن خلال الموسم الماضى، وزيادة إنتاجية سكر البنجر لتتراوح بين 1.6 و1.7 مليون طن مقابل 1.55 مليون طن فى الموسم الماضي. كما أضاف أنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر خلال موسم 2026.

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أضاف عبد الجواد لـ”البورصة” أن زراعة البنجر تبدأ من شهر أغسطس، الذى يستحوذ على نحو 60% من إجمالى المساحات المنزرعة، وتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل. متوقعًا زيادة المساحات المنزرعة عقب الإعلان الأسبوع الماضى عن سعر توريد البنجر فى الموسم المقبل، الذى يتراوح بين 2.4 ألف جنيه و3 آلاف جنيه للطن بناءً على العلاوت والحوافز، وهو سعر مشجع للمزارعين.

تابع أن السعر المعلن للقُصب، والذى يبلغ 2.5 ألف جنيه، يعد أيضًا سعرًا جيدًا، لافتًا إلى أن سعر الفدان سيتجاوز 100 ألف جنيه، وهو نفس السعر المقدم من قبل العصارات التى تعد المنافس الأقوى خلال موسم التوريد.

أوضح أن شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم حوافز للمزارعين تشمل توفير السماد.

أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضى عن سعر توريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بـ 2400 جنيه، لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع فى زراعتها وزيادة الإنتاجية بما يسهم فى سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وزيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.

أوضح رئيس المجلس أن الشركات بدأت فى التعاقد على البنجر، متوقعًا زيادة التوقعات بعد الإعلان عن الأسعار. وأضاف أن المجلس يشكل لجنة لمتابعة الموسم وحل أى مشكلات تعترض المزارعين وتقديم الدعم اللازم لهم.

أضاف أن زيادة الإنتاجية تدعم تقليص الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الفجوة خلال الموسم الماضى تخطت 350 ألف طن من السكر.