جمعيات المستثمرين تبحث مع ((الصناعة)) تسوية مديونيات المصانع

(MENAFN
- Al-Borsa News) يلتقى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وزير
الصناعة والنقل كامل الوزير الأسبوع الجارى لبحث تسوية مديونيات المصانع للجهات الحكومية والبنوك، والوقوف على مستجدات طرح الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين.
وقال سمير عارف عضو مجلس إدارة مجلس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن تسوية مديونيات المصانع وخفض سعر الفائدة لتمويل استيراد المعدات، على رأس الاجتماع الأول الذى سيعقد مع كامل الوزير الأسبوع الجارى.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن الاتحاد بصدد عرض مقترحات لحلول الكهرباء، من خلال منح المصانع قروضا ميسرة لإنشاء محطات طاقة شمسية، بالإضافة إلى عرض رئيس كل جمعية حالة المنطقة الصناعية من حيث حاجاتها، والدور الذى يمكن أن تلعبه فى دعم نمو الاقتصاد المصرى. ((الشندويلى)): التسويق الجيد للفرص الاستثمارية فى الصعيد أبرز مطالبنا من ((الوزير))
وقال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن المناطق الصناعية فى الصعيد شهدت تطورًا ملموسًا خلال الفترة الماضية، لكن تحتاج إلى إجراءات تدعم استمرارية عمل المصانع وتساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.
أضاف لـ ((البورصة)) أن التسويق الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظات الصعيد، بجانب حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة، أبرز مطالبنا من وزير الصناعة خلال الاجتماع المقبل.
((السقطى)): تحديد آليات جديدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال علاء السقطى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد سيناقش مع وزير الصناعة والنقل آليات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير فى توفير مدخلات التصنيع للمصانع الكبيرة.
تابع أن استمرار الدولة فى إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة وطرحها على المستثرين بأسعار رمزية، سيسهم فى ضخ دماء جديدة للسوق المصرى ويساهم فى زيادة الإنتاج محليًا.
وشدد مصطفى الركايبى، سكرتير جمعية مستثمرى مرغم للبلاستيك، على أن مصانع“مرغم” تحتاج إلى توفير وسائل نقل عامة تابعة للهيئة العامة للنقل بالإسكندرية تربط بين مدخل عبد القادر، ومنطقة مصانع مرغم للبلاستيك؛ لتسهيل التنقلات للعمال حتى لا تشهد المنطقة الصناعية انخفاض فى أعداد العمالة.
وأضاف لـ ((البورصة))، أن مجمع مرغم 1 يضم قطعة أرض مساحتها 4.5 فدان، تم تخصيصها لتطوير خدمات أساسية تخدم المنطقة الصناعية والمستثمرين. مطالبًا بتسريع اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأشار إلى وجود مديونيات مستحقة لشركة الكهرباء والمياه على مصانع مجمع مرغم 1، ونسعى إلى تسويتها خلال الفترة المقبلة مع تلك الجهات.
وأكد على أن المنطقة تحتاج إلى توصيل خطوط اتصالات حديثة بمنطقة مرغم الصناعية، مشيرًا إلى أن نقص هذه الخدمة الأساسية يعوق نمو المنطقة وتطورها.
وقال عبدالله الغزالى رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، إن الجمعية طالبت محافظ الشرقية بتخصيص 40 قطعة أرض لمصانع المدينة لتنفيذ أعمال توسعية جديدة بدلاً من طرحها لمستثمرين جدد.
أضاف لـ ((البورصة))، أن مستثمرى بلبيس يفضلون عدم إنشاء مصانعهم فى أكثر من منطقة صناعية ويجب منحهم الأولوية فى تخصيص المساحات المرفقة مؤخراً.
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