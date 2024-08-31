جمعيات المستثمرين تبحث مع ((الصناعة)) تسوية مديونيات المصانع

MENAFN - Al-Borsa News) يلتقى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الصناعة والنقل كامل الوزير الأسبوع الجارى لبحث تسوية مديونيات المصانع للجهات الحكومية والبنوك، والوقوف على مستجدات طرح الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين.

وقال سمير عارف عضو مجلس إدارة مجلس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن تسوية مديونيات المصانع وخفض سعر الفائدة لتمويل استيراد المعدات، على رأس الاجتماع الأول الذى سيعقد مع كامل الوزير الأسبوع الجارى.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن الاتحاد بصدد عرض مقترحات لحلول الكهرباء، من خلال منح المصانع قروضا ميسرة لإنشاء محطات طاقة شمسية، بالإضافة إلى عرض رئيس كل جمعية حالة المنطقة الصناعية من حيث حاجاتها، والدور الذى يمكن أن تلعبه فى دعم نمو الاقتصاد المصرى.

وقال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن المناطق الصناعية فى الصعيد شهدت تطورًا ملموسًا خلال الفترة الماضية، لكن تحتاج إلى إجراءات تدعم استمرارية عمل المصانع وتساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.

أضاف لـ ((البورصة)) أن التسويق الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظات الصعيد، بجانب حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة، أبرز مطالبنا من وزير الصناعة خلال الاجتماع المقبل.

((السقطى)): تحديد آليات جديدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال علاء السقطى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد سيناقش مع وزير الصناعة والنقل آليات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير فى توفير مدخلات التصنيع للمصانع الكبيرة.

تابع أن استمرار الدولة فى إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة وطرحها على المستثرين بأسعار رمزية، سيسهم فى ضخ دماء جديدة للسوق المصرى ويساهم فى زيادة الإنتاج محليًا.

وشدد مصطفى الركايبى، سكرتير جمعية مستثمرى مرغم للبلاستيك، على أن مصانع“مرغم” تحتاج إلى توفير وسائل نقل عامة تابعة للهيئة العامة للنقل بالإسكندرية تربط بين مدخل عبد القادر، ومنطقة مصانع مرغم للبلاستيك؛ لتسهيل التنقلات للعمال حتى لا تشهد المنطقة الصناعية انخفاض فى أعداد العمالة.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن مجمع مرغم 1 يضم قطعة أرض مساحتها 4.5 فدان، تم تخصيصها لتطوير خدمات أساسية تخدم المنطقة الصناعية والمستثمرين. مطالبًا بتسريع اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى وجود مديونيات مستحقة لشركة الكهرباء والمياه على مصانع مجمع مرغم 1، ونسعى إلى تسويتها خلال الفترة المقبلة مع تلك الجهات.

وأكد على أن المنطقة تحتاج إلى توصيل خطوط اتصالات حديثة بمنطقة مرغم الصناعية، مشيرًا إلى أن نقص هذه الخدمة الأساسية يعوق نمو المنطقة وتطورها.

وقال عبدالله الغزالى رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، إن الجمعية طالبت محافظ الشرقية بتخصيص 40 قطعة أرض لمصانع المدينة لتنفيذ أعمال توسعية جديدة بدلاً من طرحها لمستثمرين جدد.

أضاف لـ ((البورصة))، أن مستثمرى بلبيس يفضلون عدم إنشاء مصانعهم فى أكثر من منطقة صناعية ويجب منحهم الأولوية فى تخصيص المساحات المرفقة مؤخراً.