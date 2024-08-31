توقعات باستمرار تراجع الدين الخارجى لمصر

مع الاتجاه لتوسع الدولة فى مبادلة الديون خاصة العربية باستثمارات باتت التوقعات تشير لاستمرار انخفاض الدين الخارجى .

وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن وزارة المالية ستعلن الشهر الجارى تفاصيل خطة خفض الدين العام المحلى والخارجى، وإنها مستمرة فى خفضه على المدى المتوسط والطويل.

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وكان قد كشف فى بيان أن السعودية تدرس تحويل ودائعها لدى البنك المركزى إلى استثمارات، ويبلغ حجمها نحو 10 مليارات دولار.

وفتح مشروع رأس الحكمة الباب أمام صفقات جديدة بعد أن غطت التدفقات النقدية البالغة 24 مليار دولار جزءا كبيرا من فجوة مصر التمويلية.

وبعد أن كان يتطلب سد الفجوة التمويلية تعهد الدول العربية بعدم تحويل الودائع لاستثمارات عدًل صندوق النقد فى وثائق المراجعة الأخيرة لبرنامجه مع مصر ذلك الشرط وقال إن الودائع البالغة 19 مليار دولار حاليًا بوسعها أن تتحول لاستثمارات.

وقال يوسف البنا، محلل الاقتصاد الكلي في شركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن تراجع الدين الخارجى فى مايو الماضى إلى أدنى مستوى فى 3 سنوات لا يعنى أن التراجع بلغ ذروته بعد، فالصفقات المرتقبة مع السعودية ستؤدى لانخفاض أكبر.

وأشار إلى أنه بخلاف الصفقات فإن الدولة يجب أن تعمل على تعزيز مواردها وحل النقص الهيكلى عبر تدعيم قطاعات التصدير، والسياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

واستبعد فى ظل الفائدة المرتفعة أن تكون البورصة المصرية آلية لجذب الاستثمارات الأجنبية فى الأسهم، رغم تحسن وضعها فى مؤشرات عالمية مثل مورجان ستانلى وفوتسي راسل فى ظل الفائدة المرتفعة حاليًا.

وقال إن تخفيض الدين عبر استرداد السندات المطروحة بالدولار قد يكون خياراً ذكيًا حال قل سعرها بشكل كبير عن سعر الطرح لكن ذلك غير ممكنًا فى ظل عدم وجود فوائض دولارية حتى لو كان المالك الأساسى لها حاليًا بنوك مصرية.

ويتوقع صندوق النقد أن يرتد الدين الخارجى كنسبة للناتج المحلى إلى 40.7% فى نهاية العام المالى الحالى على أن يتراجع إلى 34.7% العام المالى المقبل، و29.8% فى العام المالى 2026-2027، على أن يصل إلى 27% فى العام المالى 2027-2028 ونحو 24.7% فى 2028/2029.

وقال محلل مالى لـ”البورصة” إن تحقيق هذه التوقعات يستلزم إتمام صفقات استثمارية مشابهة لصفقة رأس الحكمة.

وأشار إلى أن ما قد يحدث هو تحجيم الزيادة أو الخفض التدرجى بجعل ما يتم سداده أعلى مما يتم اقتراضه من خلال ترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية المرتبط خاصة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.

وتوقع أن تشهد البورصة طروحات جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تخفيف أعباء الديون، بما يخدم خطة الدولة بخفض الدين الخارجى.

وكشف برنامج عمل الحكومة عن نيتها توجيه ما يعادل 1% من الناتج المحلى الإجمالى من حصيلة برنامج الطروحات والتخارج من الأصول لخفض الدين الحكومى.

وقالت دينا الوقاد، محللة الاقتصاد الكلي فى أحد بنوك الاستثمار، إن زيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، وتحسن تدفق العملات الأجنبية، يُبشِر باستمرار الاتجاه النزولي للدين الخارجي خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع صندوق النقد استمرار ارتفاع الاحتياطى خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 47.2 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى.

وشددت على ضرورة الحرص في استخدام الاحتياطي الأجنبي، واستغلاله في تسديد جزء من الديون الخارجية، فضلًا عن ضرورة إعادة هيكلة ديون الحكومة، من خلال إعادة التفاوض مع الدائنين.

وأضافت الوقاد، أنه من الأفضل تحديد شروط لأي سندات دولية جديد تطرحها مصر، بما يُلائم الوضع الحالي، ويُسهم في خفض تكلفة الدين.

وتابعت:“تحقيق استمرار خفض الدين الخارجي لمصر، يُحتم على الحكومة استمرار تنفيذ سياساتها النقدية الحالية، مع مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية والسياسات التي تتبناها في برنامجها الجديد، لزيادة الكفاءة الاقتصادية.

ولفتت إلى أن الدولة بحاجة إلى تحسين تحصيل الضرائب، بهدف زيادة الإيرادات وتقليل العجز في الموازنة.

وأكدت أن السوق المحلي في حاجة إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية، للحد من الواردات وتعزيز الصادرات، مما يُحسن من الميزان التجاري من ناحية، ومن ناحية أخرى يُنشط البيئة الاقتصادية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في القطاعات الإنتاجية.

ورجحت الوقاد، أن تشهد البورصة المصرية طروحات من شركات وكيانات حكومية قادرة على جذب تدفقات أجنبية تساعد فى سداد الديون بدلًا من إعادة تمويلها بديون أخرى.

وترى أنه حال توافرت سيولة أجنبية بقدر كافى قد تلجأ الحكومة لاسترداد بعض السندات قصيرة الأجل بما يُخفض مديونيتها.

وقالت إن البنوك التى تمتلك الورقة المالية قد تحقق خسائر مالية إذا كان سعر استدعاء المالية أقل بكثير، لكنها ستسفيد بالسيولة الدولارية.

وتوقع على متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، أن تكون الصفقات وتبادل الديون هى الحل الأمثل لخفض الدين، الذى سيؤدى بالتبعية لتحسين تصنيف تكلفة التأمين ويؤدى لخفض تكاليف الاقتراض المستقبلية بما يحافظ على استدامة الديون.

ومن المقرر أن تجرى وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى مراجعتها لتصنيف مصر فى 1 نوفمبر المقبل، فيما تراجعه“ستاندرد أند بورز” للتصنيف فى 18 أكتوبر.

وقال متولى إنه لضمان ألا يكون التحسن مؤقتًا فإنه يجب زيادة الموارد الدولارية الذاتية وتقليل الاعتماد على الاقتراض لتمويل الخطط الاقتصادية.

وأشار إلى أن خفض الاقتراض إذا تزامن مع تمكين القطاع الخاص ونمو الاستثمارات سيؤدى لتراجع الدين كنسبة للناتج المحلى بشكل ملحوظ فى العام المالى 2026-2027.