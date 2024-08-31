دولار جنرال تحذر من نفاد أموال أصحاب الدخل المنخفض

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت سلسلة تجارة التجزئة“دولار جنرال” من أن الأسر الأمريكية ذات المنخفض تنفد منها الأموال في نهاية كل شهر، وذلك مع إصدارها نتائج مالية مخيبة للآمال دفعت أسهمها للانخفاض بأكثر من 30%، وهو أكبر تراجع يومي لها على الإطلاق.

وأوضحت أكبر سلسلة متاجر بالدولار في الولايات المتحدة، التي تمتلك أكثر من 20 ألف موقع في 48 ولاية، الصورة المالية القاتمة للعديد من عملائها بعد أعوام من التضخم واستنفاد المدخرات التي تراكمت خلال جائحة كورونا.

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وتبيع متاجر الشركة، التي تتخذ من تينيسي مقراً لها، مجموعة متنوعة من المواد الغذائية والسلع المنزلية بأسعار منخفضة، بما في ذلك العديد من المنتجات التي تباع بدولار واحد، وتتركز مواقعها في البلدات الريفية والأحياء الحضرية الفقيرة، بحسب صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وتقول ملفات الشركة إن“عملائنا الأساسيين هم غالبًا من أول المتأثرين بالظروف الاقتصادية السلبية أو غير المؤكدة، ومن آخر من يشعرون بتحسن الأوضاع الاقتصادية”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تود فاسوس، إن هؤلاء العملاء الأساسيين، الذين يشكلون حوالي 60% من مبيعات“دولار جنرال”، يأتون بشكل أساسي من أسر تجني أقل من 35 ألف دولار سنويًا ويشعرون الآن بأنهم“مقيدون ماليًا”.

وأضاف أن“أغلبهم يقولون إنهم يشعرون بأن وضعهم المالي أسوأ مما كان عليه قبل ستة أشهر، حيث أثرت الأسعار المرتفعة، وتراجع مستويات التوظيف، وزيادة تكاليف الاقتراض سلبًا على معنويات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض”.

وأفادت“دولار جنرال” بأن مبيعاتها من نفس المتاجر، وهو مقياس صناعي للمتاجر المفتوحة لمدة عام على الأقل، نمت بنسبة 0.5% في الربع الذي انتهى في 2 أغسطس، وهو ما كان أقل من توقعاتها وتوقعات محللي وول ستريت.

وكانت هذه الزيادة بالكامل ناتجة عن المواد الاستهلاكية مثل الغذاء، وليس عن السلع التقديرية مثل الملابس والمستلزمات الموسمية والسلع المنزلية.

وأشار المسئولون التنفيذيون إلى أن المبيعات كانت في أضعف حالاتها في الأسبوع الأخير من كل شهر.

كما قالت المديرة المالية، كيلي ديلتس، عند الحديث عن المستهلكين النموذجيين:“لقد بدأوا ينفدون من الأموال بحلول نهاية الشهر”.

تتناقض هذه التصريحات مع ما جاء من بعض تجار التجزئة الآخرين، حيث قالت سلسلة متاجر الملابس المخفضة“بيرلينجتون ستورز” مؤخرًا إن المتسوقين ذوي الدخل المنخفض ما زالوا“هشيين للغاية” لكن“وضعهم تحسن قليلاً” مع تراجع التضخم.

كما أعلنت“وول مارت”، أكبر بائع تجزئة في الولايات المتحدة، ومنافستها الكبرى“تارجت” عن نمو قوي في المبيعات في آخر نتائج أرباحهما الفصلية، مع إضافة“وول مارت” أنها استحوذت على حصة سوقية من منافسيها.