الإسكان تستعد لتشغيل المرحلة الثانية بمشروع ممشى أهل مصر

MENAFN - Al-Borsa News) تابع المهندس شريف الشربيني، الإسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الاستعدادات الجارية لتشغيل المرحلة الثانية بمشروع“ممشى أهل مصر”، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الشربيني، أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى مسئولية مشروع“ممشى أهل مصر” على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، لتوفير متنزهات للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

موضوعاترئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير موقع التجلى الأعظم فى“سانت كاترين” “إمكان مصر” تستثمر 100 مليار جنيه بمشروع“البروج” بحلول 2030 وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع تطوير“مثلث ماسبيرو”

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بتطبيق المبادئ التى تضمن الحفاظ على جودة الممشى من خلال الحفاظ على المسطحات الخضراء وأماكن جلوس المواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة ونظافة الممشى، للحفاظ على الممشى فى أفضل حالة، حتى يتمتع به جموع المصريين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع“ممشى أهل مصر”، وتضم: ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش، ومطاعم، وكافيتريات، ومحال تجارية، وجراجات ومدرجات، ومسرحا، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية، بينما تشتمل المرحلة الثانية على الجزء الجنوبى (كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر – كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو)، والجزء الشمالى (كوبرى إمبابة الى كوبرى الساحل)، ويضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش ومطعما عائما، وكافيتريات، ومحال تجارية، ومبانى للخدمات، ومدرجات ومسارح، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.