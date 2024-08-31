الإسكان تستعد لتشغيل المرحلة الثانية بمشروع ممشى أهل مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تابع المهندس شريف الشربيني، وزير
الإسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الاستعدادات الجارية لتشغيل المرحلة الثانية بمشروع“ممشى أهل مصر”، بمحافظة القاهرة.
وأوضح الشربيني، أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى مسئولية مشروع“ممشى أهل مصر” على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، لتوفير متنزهات للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
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وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بتطبيق المبادئ التى تضمن الحفاظ على جودة الممشى من خلال الحفاظ على المسطحات الخضراء وأماكن جلوس المواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة ونظافة الممشى، للحفاظ على الممشى فى أفضل حالة، حتى يتمتع به جموع المصريين.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع“ممشى أهل مصر”، وتضم: ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش، ومطاعم، وكافيتريات، ومحال تجارية، وجراجات ومدرجات، ومسرحا، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية، بينما تشتمل المرحلة الثانية على الجزء الجنوبى (كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر – كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو)، والجزء الشمالى (كوبرى إمبابة الى كوبرى الساحل)، ويضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش ومطعما عائما، وكافيتريات، ومحال تجارية، ومبانى للخدمات، ومدرجات ومسارح، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.
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