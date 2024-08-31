المدير الفني للفدائي يستدعي 25 لاعبا لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - استدعى المدير الفني لمنتخبنا الوطني مكرم دبوب، 25
لاعبا لخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن، ضمن منافسات المجموعة الثانية
في تصفيات كأس العالم 2026.
وتضم القائمة كلا من: رامي حمادة، براء خروب، توفيق علي، مصعب البطاط، ياسر حمد، علي ربعي، محمد خليل، ميلاد ترمانيني، كاميلو سالدانا، سامر زبيدي، عميد محاجنة، جوناثان زوريلا، سامر الجندي، موسى فيراوي، مصطفى زيدان، محمد باسم، تامر صيام، عدي خروب، محمود أبو وردة، محمد درويش، عطاء جابر، عمر فرج، زيد القنبر،
عدي الدباغ، وسام أبو علي.
وتعذر انضمام عمر قدورة ومحمد صالح وشهاب القنبر، بالبعثة لأسباب خاصة.
وكان 18 لاعبا من القائمة قد انتظموا في المعسكر التدريبي الذي أقامه الفدائي بماليزيا، وانتهى اليوم السبت.
ومن المقرر أن يسافر منتخبنا إلى سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، غدا الأحد، حيث سينضم باقي اللاعبين إلى المجموعة.
الفدائي يفتتح مشواره في التصفيات بمقابلة "الشمشون الكوري" يوم الخميس، الموافق 5/9/2024، على استاد "سيول كأس العالم"
عند الساعة 14:00 بتوقيت القدس.
بعدها مباشرة، سيعود الفدائي إلى ماليزيا مجددا كي يواجه المنتخب الأردني يوم 10/9/2024 على "استاد كوالالمبور"
عند الساعة 17:00 مساء بتوقيت القدس.
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