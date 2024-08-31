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المدير الفني للفدائي يستدعي 25 لاعبا لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن

8/31/2024 2:40:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - استدعى المدير الفني لمنتخبنا الوطني مكرم دبوب، 25
لاعبا لخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن، ضمن منافسات المجموعة الثانية
في تصفيات كأس العالم 2026.

وتضم القائمة كلا من: رامي حمادة، براء خروب، توفيق علي، مصعب البطاط، ياسر حمد، علي ربعي، محمد خليل، ميلاد ترمانيني، كاميلو سالدانا، سامر زبيدي، عميد محاجنة، جوناثان زوريلا، سامر الجندي، موسى فيراوي، مصطفى زيدان، محمد باسم، تامر صيام، عدي خروب، محمود أبو وردة، محمد درويش، عطاء جابر، عمر فرج، زيد القنبر،
عدي الدباغ، وسام أبو علي.

وتعذر انضمام عمر قدورة ومحمد صالح وشهاب القنبر، بالبعثة لأسباب خاصة.

وكان 18 لاعبا من القائمة قد انتظموا في المعسكر التدريبي الذي أقامه الفدائي بماليزيا، وانتهى اليوم السبت.

ومن المقرر أن يسافر منتخبنا إلى سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، غدا الأحد، حيث سينضم باقي اللاعبين إلى المجموعة.

الفدائي يفتتح مشواره في التصفيات بمقابلة "الشمشون الكوري" يوم الخميس، الموافق 5/9/2024، على استاد "سيول كأس العالم"
عند الساعة 14:00 بتوقيت القدس.

بعدها مباشرة، سيعود الفدائي إلى ماليزيا مجددا كي يواجه المنتخب الأردني يوم 10/9/2024 على "استاد كوالالمبور"
عند الساعة 17:00 مساء بتوقيت القدس.

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