تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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عواصم / PNN - شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، ومدينة أمسفورت الهولندية، وأوبسالا السويدية، وآرهوس وأودينسي في الدنمارك والعاصمة كوبنهاغن، ومانشستر البريطانية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
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