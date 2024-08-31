الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين فورا

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN -
أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم السبت، الهجوم على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المكتب في بيان، إلى إنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين على الفور، مشددا على أن الهجوم المستمر اعلى المخيم وأجزاء مجاورة من مدينة جنين، أدى إلى عمليات قتل غير قانونية وانعدام الأمن للسكان الفلسطينيين، وتدمير هائل للمخيم.
وشدد المكتب على أن استخدام قوات الاحتلال للأسلحة والتكتيكات العسكرية يسهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية قالت مؤخرا إن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعت إسرائيل إلى إنهاء هذا الوجود في أسرع وقت ممكن.
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