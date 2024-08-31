الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين فورا

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN -أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم السبت، الهجوم على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا المكتب في بيان، إلى إنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين على الفور، مشددا على أن الهجوم المستمر اعلى المخيم وأجزاء مجاورة من مدينة جنين، أدى إلى عمليات قتل غير قانونية وانعدام الأمن للسكان الفلسطينيين، وتدمير هائل للمخيم.

وشدد المكتب على أن استخدام قوات الاحتلال للأسلحة والتكتيكات العسكرية يسهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية قالت مؤخرا إن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعت إسرائيل إلى إنهاء هذا الوجود في أسرع وقت ممكن.