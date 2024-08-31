وزير الداخلية يتفقد محافظة نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN - بحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، مع محافظ نابلس غسان دغلس، بحضور مسؤولين من المؤسسة الأمنية في المحافظة، الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز صمودهم بما ينسجم مع توجهات الحكومة.
واطّلع اللواء هب الريح، خلال تفقده المحافظة، اليوم السبت، على الواقع العام في المحافظة مؤكدا ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية وتكريس مبدأ سيادة القانون، وأهمية الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين استنادا لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء.
كما التقى اللواء هب الريح، ومحافظ نابلس، أمين سر حركة "فتح" وأعضاء الإقليم، لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالوضع العام في المحافظة.
MENAFN31082024000205011050ID1108622452
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.