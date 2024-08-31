وزير الداخلية يتفقد محافظة نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - بحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، مع محافظ نابلس غسان دغلس، بحضور مسؤولين من المؤسسة الأمنية في المحافظة، الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز صمودهم بما ينسجم مع توجهات الحكومة.

واطّلع اللواء هب الريح، خلال تفقده المحافظة، اليوم السبت، على الواقع العام في المحافظة مؤكدا ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية وتكريس مبدأ سيادة القانون، وأهمية الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين استنادا لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء.

كما التقى اللواء هب الريح، ومحافظ نابلس، أمين سر حركة "فتح" وأعضاء الإقليم، لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالوضع العام في المحافظة.



