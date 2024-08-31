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الصحة: شهيدان برصاص الاحتلال بمدينة جنين

8/31/2024 2:40:04 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- أفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد أمجد مصطفى إبراهيم صالح، ومحمد أمين طلال عبد الله، برصاص الاحتلال في جنين.

وكان الناطق باسم الهلال الاحمر أحمد جبريل قال في وقت سابق من اليوم، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من نقل شهيدين عقب الوصول إليهما داخل مخيم جنين.

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