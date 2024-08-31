الصحة: شهيدان برصاص الاحتلال بمدينة جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN- أفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.
وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد أمجد مصطفى إبراهيم صالح، ومحمد أمين طلال عبد الله، برصاص الاحتلال في جنين.
وكان الناطق باسم الهلال الاحمر أحمد جبريل قال في وقت سابق من اليوم، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من نقل شهيدين عقب الوصول إليهما داخل مخيم جنين.
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