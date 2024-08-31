إمكان مصر تستثمر 100 مليار جنيه بمشروع البروج بحلول 2030

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“إمكان مصر” للتطوير العقارى، استثمار نحو 100 مليار جنيه لتطوير مشروع“البروج” بمنطقة هليوبوليس الجديدة بحلول عام 2030.

قال أحمد عارف، رئيس الجهاز التنفيذى لشركة“إمكان مصر”، إن مشروع“البروج” بنشاط عمرانى متكامل، ويقام على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويضم 16 ألف وحدة سكنية.

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وأضاف عارف، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بالمشروع بقيمة 2 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأوضح أن شركة إمكان، والتابعة لشركة أبو ظبى كابيتال جروب“ADCG”، مطورًا إقليميًا يدير مشروع“البروج”، بالشراكة مع شركة العين الإماراتية، بنسبة 50% لكل منهما، حيث أسست“ADCG” والعين الإماراتية شركة كابيتال جروب بروبرتيز“CGP”، لتكون الشركة المالكة للمشروع داخل مصر، فيما تتولى“إمكان” مهام الإدارة والتسويق.

وأشار إلى أن الشركة الأم باعتبارها المطور الإقليمى للعلامة التجارية“إمكان”، تستهدف زيادة رأس مال شركة“إمكان مصر” وفتح أسواق جديدة فى دول الخليج العربى وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لتصدير العقار.

وقال إن المشروع يتم تنفيذه على 3 مراحل، ومن المخطط الانتهاء منه بحلول عام 2030، لافتا إلى أنه تم بيع 4700 وحدة، وتسليم أكثر من 2000 وحدة منذ عام 2020.

وتعاقدت شركة“إمكان مصر” مع شركة“Forward” للمقاولات لبناء 3 مناطق سكنية جديدة بمشروع“البروج”، بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 1.6 مليار جنيه.

وأضاف عارف، أن التعاقد الجديد مع شركة“Forward” يستهدف بناء 3 مناطق سكنية على مساحة 192 ألف متر مربع وبمساحة بنائية 86.8 ألف متر مربع، لتضم 348 وحدة سكنية، خلال مدد زمنية تتراوح من 22 إلى 24 شهرًا.

وأوضح أن“إمكان مصر” تعاقدت أيضا مع شركة“Global Energy” لتنفيذ المرحلة الثالثة من البنية التحتية بمشروع“البروج”، وتشمل تنفيذ 3 كيلومترات من الطرق، وحوالى 44 كيلومترًا من كابلات الجهد المتوسط، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 445 مليون جنيه خلال مدة زمنية تصل إلى 16 شهرًا.