إمكان مصر تستثمر 100 مليار جنيه بمشروع البروج بحلول 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة“إمكان مصر” للتطوير العقارى، استثمار نحو 100 مليار جنيه لتطوير مشروع“البروج” بمنطقة هليوبوليس الجديدة بحلول عام 2030.
قال أحمد عارف، رئيس الجهاز التنفيذى لشركة“إمكان مصر”، إن مشروع“البروج” بنشاط عمرانى متكامل، ويقام على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويضم 16 ألف وحدة سكنية.
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وأضاف عارف، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بالمشروع بقيمة 2 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى.
وأوضح أن شركة إمكان، والتابعة لشركة أبو ظبى كابيتال جروب“ADCG”، مطورًا إقليميًا يدير مشروع“البروج”، بالشراكة مع شركة العين الإماراتية، بنسبة 50% لكل منهما، حيث أسست“ADCG” والعين الإماراتية شركة كابيتال جروب بروبرتيز“CGP”، لتكون الشركة المالكة للمشروع داخل مصر، فيما تتولى“إمكان” مهام الإدارة والتسويق.
وأشار إلى أن الشركة الأم باعتبارها المطور الإقليمى للعلامة التجارية“إمكان”، تستهدف زيادة رأس مال شركة“إمكان مصر” وفتح أسواق جديدة فى دول الخليج العربى وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لتصدير العقار.
وقال إن المشروع يتم تنفيذه على 3 مراحل، ومن المخطط الانتهاء منه بحلول عام 2030، لافتا إلى أنه تم بيع 4700 وحدة، وتسليم أكثر من 2000 وحدة منذ عام 2020.
وتعاقدت شركة“إمكان مصر” مع شركة“Forward” للمقاولات لبناء 3 مناطق سكنية جديدة بمشروع“البروج”، بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 1.6 مليار جنيه.
وأضاف عارف، أن التعاقد الجديد مع شركة“Forward” يستهدف بناء 3 مناطق سكنية على مساحة 192 ألف متر مربع وبمساحة بنائية 86.8 ألف متر مربع، لتضم 348 وحدة سكنية، خلال مدد زمنية تتراوح من 22 إلى 24 شهرًا.
وأوضح أن“إمكان مصر” تعاقدت أيضا مع شركة“Global Energy” لتنفيذ المرحلة الثالثة من البنية التحتية بمشروع“البروج”، وتشمل تنفيذ 3 كيلومترات من الطرق، وحوالى 44 كيلومترًا من كابلات الجهد المتوسط، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 445 مليون جنيه خلال مدة زمنية تصل إلى 16 شهرًا.
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