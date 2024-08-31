رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير موقع التجلى الأعظم فى سانت كاترين

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير
الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة“سانت كاترين”، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المقومات الفريدة التى تتمتع بها تلك المنطقة، وبحيث تصبح هذه البقعة المقدسة مقصداً عالمياً للسائحين، بما يليق بقيمتها الروحية والدينية والأثرية والتاريخية، كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.
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واستعرض وزير الإسكان موقف مشروعات التطوير الرئيسية، حيث عرض الموقف التنفيذى لمركز الزوار، والذى يتضمن: منطقة استقبال، ومحلات ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات الطيران، ومطاعم وكافيتريات.
كما استعرض موقف مبنى وساحة السلام وبه: ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى عرض متحفى متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريات، وغرف اجتماعات، وتطرق الوزير إلى موقف تطوير منطقة وادى الدير، منوهاً إلى أنها تتضمن ممشى وادى الدير، وساحة انتظار السيارات، ومبرك الجمال.
وفيما يخص أعمال التطوير بمنطقة امتداد النزل البيئي، أوضح“الشربيني” أنها تشمل 192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحا، وحديقة صحراوية بمحازاة سفح الجبل تربط النزل البيئى الجديد بالفندق الجبلي، وممشى لاند سكيب يحاكى المسار التاريخى لسيدنا موسى عبر وادى الراحة وصولاً لجبل التجلي.
كما تطرق الوزير للموقف التنفيذى للفندق الجبلي، مشيراً إلى أنه يحتوى على 144 غرفة متنوعة وأجنحة، وفيما يخص موقف المنتجع السياحى أعلى الهضبة، أوضح“الشربيني” أنه يتضمن مبنى استقبال على مساحة 1200 م2، وفيلات وشاليهات.
واستعرض اللواء محمود نصار موقف منطقة البازارات السياحية، مشيراً إلى أنها تحتوى على 16 بازاراً على مساحة 1500 م2، كما عرض موقف الحى السكنى بالزيتونة، والذى يتكون من 21 مجمعا فندقيا، و26 وحدة سكنية بالمجمع الفندقى الواحد، بإجمالى عدد 546 وحدة سكنية.
وعرض رئيس الجهاز المركزى للتعمير موقف المجمع الحكومى الجديد بمدينة سانت كاترين، حيث أشار إلى أنه يتكون من مبنى مجلس المدينة، والمدخل الرئيسى للمبنى، ومناطق مفتوحة، ومنطقة انتظار للسيارات، كما استعرض الموقف التنفيذى للنادى الاجتماعي، والمقام على مساحة اجمالية تبلغ 1920 م2، وكذا موقف تطوير منطقة إسكان البدو، وموقف تطوير مركز البلدة التراثية، والذى يشمل: تطوير وتوسعة مسجد الوادى المقدس، وتطوير المحال القائمة، وانشاء بازارات جديدة.
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