رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير موقع التجلى الأعظم فى سانت كاترين

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة“سانت كاترين”، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المقومات الفريدة التى تتمتع بها تلك المنطقة، وبحيث تصبح هذه البقعة المقدسة مقصداً عالمياً للسائحين، بما يليق بقيمتها الروحية والدينية والأثرية والتاريخية، كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

موضوعات“إمكان مصر” تستثمر 100 مليار جنيه بمشروع“البروج” بحلول 2030 وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع تطوير“مثلث ماسبيرو” تنفيذ 91 مشروعاً للمياه والصرف بالشرقية بتكلفة 7 مليارات جنيه خلال 10 سنوات

واستعرض وزير الإسكان موقف مشروعات التطوير الرئيسية، حيث عرض الموقف التنفيذى لمركز الزوار، والذى يتضمن: منطقة استقبال، ومحلات ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات الطيران، ومطاعم وكافيتريات.

كما استعرض موقف مبنى وساحة السلام وبه: ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى عرض متحفى متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريات، وغرف اجتماعات، وتطرق الوزير إلى موقف تطوير منطقة وادى الدير، منوهاً إلى أنها تتضمن ممشى وادى الدير، وساحة انتظار السيارات، ومبرك الجمال.

وفيما يخص أعمال التطوير بمنطقة امتداد النزل البيئي، أوضح“الشربيني” أنها تشمل 192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحا، وحديقة صحراوية بمحازاة سفح الجبل تربط النزل البيئى الجديد بالفندق الجبلي، وممشى لاند سكيب يحاكى المسار التاريخى لسيدنا موسى عبر وادى الراحة وصولاً لجبل التجلي.

كما تطرق الوزير للموقف التنفيذى للفندق الجبلي، مشيراً إلى أنه يحتوى على 144 غرفة متنوعة وأجنحة، وفيما يخص موقف المنتجع السياحى أعلى الهضبة، أوضح“الشربيني” أنه يتضمن مبنى استقبال على مساحة 1200 م2، وفيلات وشاليهات.

واستعرض اللواء محمود نصار موقف منطقة البازارات السياحية، مشيراً إلى أنها تحتوى على 16 بازاراً على مساحة 1500 م2، كما عرض موقف الحى السكنى بالزيتونة، والذى يتكون من 21 مجمعا فندقيا، و26 وحدة سكنية بالمجمع الفندقى الواحد، بإجمالى عدد 546 وحدة سكنية.

وعرض رئيس الجهاز المركزى للتعمير موقف المجمع الحكومى الجديد بمدينة سانت كاترين، حيث أشار إلى أنه يتكون من مبنى مجلس المدينة، والمدخل الرئيسى للمبنى، ومناطق مفتوحة، ومنطقة انتظار للسيارات، كما استعرض الموقف التنفيذى للنادى الاجتماعي، والمقام على مساحة اجمالية تبلغ 1920 م2، وكذا موقف تطوير منطقة إسكان البدو، وموقف تطوير مركز البلدة التراثية، والذى يشمل: تطوير وتوسعة مسجد الوادى المقدس، وتطوير المحال القائمة، وانشاء بازارات جديدة.