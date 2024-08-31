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انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

8/31/2024 10:12:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مسؤول، اليوم السبت، بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة، بعد إعلان الأمم المتحدة موافقة إسرائيل على "هدن إنسانية" للسماح بتطعيم الأطفال رغم الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرا.

وقال الطبيب موسى عابد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في قطاع غزة، إن فرق وزارة الصحة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بدأت "اليوم بحملةالتطعيم ضد شلل الأطفال في المنطقة الوسطى".

وقال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم مجدي ضهير، في مؤتمر صحفي "بدأنا حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة".

وأضاف: "نسعى من خلال الحملة للوصول إلى أكثر من 90 بالمئة من الأطفال في جميع محافظات قطاع غزة، من شمالها إلى جنوبها".

وتابع أن "حملة تطعيم ضد شلل الأطفال للأطفال تحت سن 10 سنوات في قطاع غزة (تستكمل) الأحد في مناطق وسط القطاع (من 1 إلى 4 سبتمبر)".

وأشار إلى أنه عقب المناطق الوسطى من المقرر استكمال حملة التطعيم في خان يونس بين 5 و9 سبتمبر، ثم تستمر في مدينة غزة وشمال القطاع من 9 إلى 12 من الشهر ذاته.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ 7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" آنذاك.

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.

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