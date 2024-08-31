Saturday, 31 August 2024 09:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرسنال يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

8/31/2024 10:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


فشل فريق أرسنال في الحفاظ على تقدمه أمام ضيفه برايتون واكتفى بالتعادل معه 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله كاي هافيرتز في الدقيقة 38.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 49 تلقى أرسنال ضربة موجعة بعدما حصل ديكلان رايس على البطاقة الحمراء.

واستغل فريق برايتون النقص العدد في صفوف منافسه وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق جواو بيدور.

ورفع برايتون رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق الأهداف أمام أرسنال الذي رفع رصيده هو الآخر إلى سبع نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN31082024000110011019ID1108622254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث