أرسنال يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي



فشل فريق أرسنال في الحفاظ على تقدمه أمام ضيفه برايتون واكتفى بالتعادل معه 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله كاي هافيرتز في الدقيقة 38.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 49 تلقى أرسنال ضربة موجعة بعدما حصل ديكلان رايس على البطاقة الحمراء.

واستغل فريق برايتون النقص العدد في صفوف منافسه وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق جواو بيدور.

ورفع برايتون رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق الأهداف أمام أرسنال الذي رفع رصيده هو الآخر إلى سبع نقاط.

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