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القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك

8/31/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها بسطت سيطرتها الكاملة على بلدة كيروفو (الاسم الروسي لبلدة بيفينشنا) الواقعة بالقرب من باخموت في دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن وحدات من مجموعة "تسينتر" أو المركز "نجحت بتحرير بلدة كيروفو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الوزارة إلى القوات الروسية تواصل اندفاعها غربا في المنطقة وضغطها على القوات الأوكرانية في محور تورتسك.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الروسي سيطرته على 3 قرى إضافية في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه على القوات الأوكرانية التي يفوقها عددا وتفتقر إلى القوة النارية.


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