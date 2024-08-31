عبدالله بن زايد ووزير خارجية إسبانيا يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية مملكة إسبانيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية.

واستعرض الوزيران، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الرؤى بشأنها، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات مع مملكة إسبانيا الصديقة تشهد نموا وتطورا مستمرا، مشيدا بحرص البلدين على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما ناقشا، خلال الاتصال الهاتفي، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومنها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.



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