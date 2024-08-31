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طقس الإمارات غداً.. غائم مع احتمال سقوط أمطار

8/31/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً يصبح غائما أحياناً، مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصةً شمالاً وشرقاً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:53 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 07:03 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:25 والمد الثاني عند الساعة 20:44 والجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 03:24.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 45 32 55 20
دبي 45 32 60 50
الشارقة 44 30 60 15
عجمان 43 31 60 15
أم القيوين 42 30 60 15
رأس الخيمة 43 29 60 15
الفجيرة 34 31 85 55
العـين 43 29 50 15
ليوا 45 29 75 25
الرويس 39 27 85 35
السلع 40 28 85 20
دلـمـا 36 30 85 45
طنب الكبرى / الصغرى 35 31 80 50
أبو موسى 35 31 80 50.

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