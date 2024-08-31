روسيا : مقتل 400 عسكري أوكراني في كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 400 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي قتلى نظام كييف إلى 8200 عسكري منذ بدء محاولة التوغل في مقاطعة كورسك.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول التطورات في منطقة كورسك " صدت وحدات من مجموعة الشمال بدعم من الجيش ونيران المدفعية 6 هجمات أوكرانية، ونفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في منطقة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت إلى أنه "خلال 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري و18 وحدة من المركبات المدرعة، منها دبابة وثلاث ناقلات جند مدرعة و14 مركبة قتالية مدرعة".

وأكدت أنه "في المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقدت أوكرانيا أكثر من 8200 عسكري، 76 دبابة، 36 عربة قتال مشاة، 67 ناقلة جند مدرعة، 521 مركبة قتالية مدرعة، 242 سيارة، 56 قطعة مدفعية، 16 صاروخ متعدد الإطلاق".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز