تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية الأحد

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت مديرية البعثات في وزارة العالي والبحث العلمي عنبدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي2024-2025.

وقالت المديرية في بيان إنه يمكن للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي

/ الحقل الطبي ، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، الاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.

وقالت إن

عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 1-9-2024 ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الموافق 5-9-2024 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: