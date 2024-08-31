تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية الأحد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي عن
بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي
2024-2025.
وقالت المديرية في بيان إنه يمكن للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي
/ الحقل الطبي ، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، الاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.
وقالت إن
عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 1-9-2024 ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الموافق 5-9-2024 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي:
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