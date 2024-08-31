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تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية الأحد

8/31/2024 9:25:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن
بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي
2024-2025.

وقالت المديرية في بيان إنه يمكن للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي
/ الحقل الطبي ، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، الاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.

وقالت إن
عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 1-9-2024 ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الموافق 5-9-2024 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي:

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