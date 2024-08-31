حاكم الشارقة يفتتح المعهد الثقافي العربي في ميلانو

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس الجمعة، المعهد الثقافي العربي في مدينة ميلانو الإيطالية.

كان في استقبال سموه، كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية في الإمارات، وسعادة عبدالله علي السبوسي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية، وسعادة ناصر القحطاني سفير دولة الكويت في الجمهورية الإيطالية، وأحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعيسى عباس مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية.

واستُقبل سموه لدى وصوله إلى جامعة القلب المقدس الكاثوليكية، التي يقع مبنى المعهد الثقافي العربي ضمن رحابها، بعزف فن العيالة الإماراتي الذي قدمته فرقة الشارقة الوطنية.

وبدأت مراسم الافتتاح بالتوجه إلى قاعة الحفل، حيث ألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة بمناسبة افتتاح المعهد العربي الثقافي، عبر فيها عن سعادته بنجاح العلاقة التي تجمع الشارقة بجامعة القلب المقدس الكاثوليكية وإثمارها افتتاح المعهد الثقافي العربي الذي تحتضنه الجامعة في رحابها، لافتاً سموه إلى أن العلاقة مع الجامعة منذ 7 سنوات شهدت زيارة الكثير من الطلبة والطالبات إلى الشارقة لحضور المؤتمرات والأحداث المتنوعة الثقافية والتعليمية وغيرها، وزيارة وفود من الشارقة للجامعة والمشاركة في فعالياتها وتعزيز التعاون معها.

وقال سموه : كثير من المساعي وأصحاب العزائم يتوقون أن يخدموا لغتهم ودينهم وجنسهم ولكن تطغى عليهم الأنانية والطائفية والكبرياء ولكن الخضوع لله وما بعده إلا للعلم، وأنا باحث ودارس للغة العربية التي بها عجائب من كلمات ومرادفات تشترك في معنى واحد ظاهرياً أو باطنياً.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، أن خلال بحثه بين المعاجم والقواميس العربية عن أصول هذه اللغة من حيث نشأتها ومرجعها، وجد من إدعوا أن هنالك لغة تسمى السامية استنبطوها من سام ابن نوح وأن له ابن يسمى آرام وهي أساساً إرم التي على وزن هرم وورم وتعني الأرض المرتفعة التي نزل بها قوم عاد بعد أن كانوا في أطراف عمان وذكرت في قول الله عز وجل (ألمۡ تر كیۡف فعل ربك بعادٍ * إرم ذات ٱلۡعماد) ويقصد بها إرم التي بها الأعمدة وليس آرام ابن نوح.

وقال سموه : وضعوا هذه اللغة التي نتحدث بها موضع اللغات الثانية وقالوا كلها تشترك إن كانت حبشية أو عبرية، وأنا لم أقتنع بذلك وبدأت أبحث، ففي قول الله عز وجل (وإذۡ قال ربك للۡملـٰۤىٕكة إنی جاعلࣱ في ٱلۡأرۡض خلیفةࣰۖ) أي الأرض كانت خالية، وفي قوله سبحانه وتعالى (وعلم آدم ٱلۡأسۡماۤء كُلها) أي آدم عالم بكل شيء لأنه موجه من الله سبحانه وتعالى.

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة : قيل أن آدم نزل هو وحواء من شرق إفريقيا ومن هناك انتشروا، وقيل أقرب مكان لمن انتشروا هو الجزيرة العربية وقد عبروها في دقائق ذلك الوقت، وأخذت أبحث في كل الدراسات وبكل دقة حتى وجدت أن هذه الآثار الأولية لأبناء آدم تكتشف في الشارقة من بروفيسور هانز من جامعة تيوبنغ، وكانت الهجرات لا ترمز إلى عبورهم في الجزيرة هنا، ولكن بعد هذا الاكتشاف تم تصحيح الخرائط القديمة، ووضع خط أحمر يخرج من شرق إفريقيا إلى الجزيرة العربية حتى يصل إلى الشارقة، وهذا فخر للشارقة أن يكون بها الأوائل من أبناء آدم .

وأشار سموه إلى أن نتيجة بحثه وجد أن اللغة العربية هي نفسها اللغة التي خرجت إلى الجزيرة العربية، معبراً عن سعادته الكبيرة مع كل اكتشاف يؤكد أن هنالك كلمات عربية أصيلة قد لا تستعملها الشعوب العربية لقدمها ولكنها موجودةً في القواميس، لافتاً سموه إلى جهود إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية الذي سيكون في 125 مجلدا، يحتوي كل منها على 750 صفحة، وسيفسر المعجم ما وجد في قاموس اللغة اللاتينية المترجم إلى العربية.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته، قائلاً : أنا الآن في بداية العمل على 5 مجلدات للقاموس اللاتيني، آمل أن يصدر هذا القاموس ليبين فيه القاموس العربي إلى اللاتيني وحتى تبرز الكلمة، وهذا مشروع كبير يثبت أن اللغة العربية هي لغة رب العالمين لآدم وهذه اللغة هي التي وجه بها رب العالمين جدنا آدم ليعمر هذه الأرض، ونحن نأمل أن نعمر الأرض ولا نخربها بل نمد يدنا للتعاون في المجالات الإنسانية وليس في المجالات التخريبية، ونحمي هذه الثقافة أكانت عربية أم إيطالية أم لاتينية أو أي ثقافة نحافظ عليها من العبث، وما يحدث من عبث آلمنا كثيراً فما شاهدناه في المهرجان الذي أقيم في باريس من تشويه لسيدنا المسيح عليه السلام، ولصورة نحن وغيرنا لا يقبلها، ومن هنا نحتج ونعلي صوتنا لا للعبث لا للعبث لنحمي لغتنا وعقائدنا وثقافتنا فهذه الخطوات مطلوبة لكل إنسان يريد أن يعيش على هذه الأرض في سلام.

وألقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، كلمة خلال حفل الافتتاح، عبرت فيها عن سعادتها باللحظة التاريخية لافتتاح معهد الثقافة العربي في الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس في ميلانو، مؤكدة أن هذه المناسبة الهامة هي تجسيد عملي للإرادة الصادقة والرؤية الدائمة في تعزيز الحوار الثقافي والتعاون الأدبي بين الشارقة والعالم بأسره، والتواجد هنا اليوم يعني بداية فصلٍ جديدٍ في مسيرة الشارقة الثقافية والأدبية، مسيرة تمضي بها الشارقة لتتخطى الحدود وتعبر القارات براية الأدب الذي طالما جمع القلوب ووحد العقول منذ الأزل.

وأوضحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن التزام صاحب السمو حاكم الشارقة الثابت بتعزيز الثقافة والتعليم كان وما زال حجر الزاوية في إنجازات الشارقة المميزة في العلم والأدب، والتي جعلت الشارقة محط أنظار العالم لتفوز بالاعتراف العالمي كمنارة للمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي حيث حصلت الشارقة لقب العاصمة الثقافية للعالم العربي عام 1998، وبعد ذلك الإنجاز، وضعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عام 2014 على صدر إمارة الشارقة وسام عاصمة الثقافة الإسلامية تقديراً لها على إسهاماتها المميزة في المجال الثقافي محلياً وعربياً وإسلامياً، وفي عام 2019، حصدت وساماً آخراً من اليونسكو عندما تم اختيارها عاصمة عالمية للكتاب، مضيفة أن افتتاح هذا المعهد هو امتدادٌ لهذه المسيرة، وهو جزء مهم من استراتيجية هيئة الشارقة للكتاب التي تلعب دوراً كبيراً في تنفيذ الرؤية الثقافية لسموه وإمارة الشارقة عبر بناء الشراكات حول العالم وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية العالمية مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب ومؤتمر الناشرين وغيرهما مما يساهم في بناء جسورٍ ثقافيةٍ متينةٍ بين الشرق والغرب.

وقالت رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إن معهد الثقافة العربي هو جسر يربط الشرق بالغرب، وهو منصة للدبلوماسية الثقافية، ومركز لتعزيز التواصل الأدبي وملتقى لحوار الحضارات، مؤكدة أن هدفنا هو خلق بيئة تزدهر فيها الأفكار حيث يجتمع الكُتاب والناشرون من خلفياتٍ ثقافيةٍ متنوعةٍ لتبادل قصصهم، وحيث يتم الاحتفاء بالتراث الأدبي الغني للعالم العربي واستكشافه من قبل جمهورٍ جديد؛ وأوضحت : اليوم نحن بحاجة إلى رسائل السلام والتعاون والتفاهم أكثر من أي وقت مضى كي نضمن أننا سنترك هذا العالم في حالة أفضل للأجيال القادمة، نعم .. سيكون هذا المعهد منارة لهذه القيم، فبين جدرانه سيتعزز التبادل الثقافي ويزدهر الاحترام المتبادل.

وأضافت : نحن فخورون بالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس، المؤسسة التي تشاركنا قيمنا في التعليم والتبادل الثقافي والنمو الفكري، إن هذا التعاون يمثل روح الشراكة التي يسعى معهد الثقافة العربي لتعزيزها، شراكة تتجاوز الحدود وتوحدنا من خلال حبنا المشترك للأدب والثقافة، وفي هذا السياق، متوجهة بالشكر إلى الجامعة والقائمين عليها على شراكتهم وتعاونهم في افتتاح هذا المعهد الذي سيصبح حلقة وصل حيوية في سلسلة التواصل الثقافي العالمي بين إمارة الشارقة وإيطاليا، وأكدت أن دوركم في تعزيز هذه الجسور الثقافية دور أساسي نعول عليه الكثير ونثمنه بشكلٍ كبير جدا.

واختتمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي كلمتها بالتأكيد على أن رسالة الشارقة واضحة في تعزيز التعاون الأدبي بين الشرق والغرب، وتسهيل وتقوية التبادل في عالم النشر والكتاب بين الشارقة والعالم، وتشجيع ودعم السفراء الثقافيين، وكذلك بناء مجتمع واسع من الشراكات العالمية، بالإضافة إلى هدف المعهد في جذب أصوات جديدة واستقطاب أقلام رائدة إلى الساحة الثقافية الحيوية في الإمارات العربية المتحدة وخلق فرص للتبادل الثقافي التي سينعم بثمارها الجميع.

وألقت الدكتورة إيلينا بيكالي رئيسة جامعة القلب المقدس الكاثوليكية كلمة رحبت خلالها بصاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له في رحاب الجامعة لافتتاح المعهد الثقافي العربي، مؤكدة أن المعهد لا يعد مركزا ثقافيا وتعليميا جديدا فقط، بل مبادرة هامة وخطوة ستعزز بشكل أكبر التعاون المثمر الذي أقامته جامعة القلب المقدس الكاثوليكية منذ فترة طويلة مع العالم العربي، وبوجه الخصوص مع إمارة الشارقة.

وتناولت بيكالي في كلمتها اهتمام الجامعة بتعليم الثقافة واللغة العربية من خلال جهود ومبادرات عديدة منها مهرجان اللغة والثقافة العربية، الذي شهدت دوراته السبع مشاركة العديد من العلماء والمفكرين من جميع أنحاء العالم العربي، بالإضافة إلى تنظيم دورات اللغة العربية التي ينتسب إليها كل عام أكثر من 300 طالب وطالبة.

وأشارت رئيسة جامعة القلب المقدس الكاثوليكية إلى إنشاء مركز أبحاث اللغة العربية في عام 2016، والذي يهدف إلى تعزيز الأنشطة العلمية في مجال اللغة العربية الحديثة، من خلال الندوات والمؤتمرات، بما في ذلك التي تحمل أهمية دولية، والتعاون مع أساتذة وباحثين من جامعات أخرى، وتعزيز التبادل بين الخبراء في ذات المجال، كما يولي المركز اهتماما خاصا لتطوير منهجيات مبتكرة لتدريس اللغة العربية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك نشر خمسة كتب دراسية للغة العربية.

وأوضحت بيكالي أن افتتاح المعهد الثقافي العربي يعبر عن التزام الجامعة بتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان والتربية على الفهم المتبادل، ويتماشى مع القناعة الراسخة بأن جامعة القلب المقدس الكاثوليكية يجب أن تكون مجتمعا منفتحا ومكانا للحوار من أجل الخير العام، ويجب أن تبقى كذلك في المستقبل من خلال التحالفات والتعاونات الاستراتيجية التي تهدف إلى المساهمة في التقدم المدني والاجتماعي والاقتصادي.

واختتمت رئيسة جامعة القلب المقدس الكاثوليكية كلمتها بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاح مبادرة تأسيس المعهد الثقافي العربي الذي يعد فرصة ملموسة للحوار بين العالم والثقافات، مثمنةً دعم واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، وجميع القائمين على المؤسسات الثقافية والتعليمية في إمارة الشارقة.

وتخلل حفل الافتتاح، محاضرة شارك فيها الدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، والدكتور إغناطيوس غوتيريث أستاذ اللغة والأدب العربيين ورئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أوتونوما في مدريد، وأدارها الدكتور وائل فاروق أستاذ اللغة العربية وآدابها ودراساتها الثقافية في "جامعة القلب المقدس الكاثوليكية"، حيث تناول الدكتور امحمد المستغانمي دور المعجم التاريخي في صناعة الملكة اللغوية، وبدأ الحديث عن أهمية اللغة، وقال إنها لدى كل قوم، وفي كل مجتمع إنساني، وسيلة التواصل وأداة التفاهم، وهي محل عناية الدارسين وموضعُ تأمل الباحثين على تعاقب العصور وتتابع الدهور، وتعد اللغة صانعة الفكر، وحاملةُ الهوية، ووسيلة الإبداع، وبدون لغة لا توجد كتابة ولا طباعة، ولا إذاعة، ولا حاسوب، وكل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لا وجود لها بدون لغة، مشيراً إلى قول سقراط لتلميذه ( تكلم حتى أراك )، وقول زهبر بن أبي سلمي (لسانُ الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤادُه .. فلم يبق إلا صورةُ اللحم والدم).

وأضاف المستغانمي : في شأن اللغة العربية، فإن تعليمها لأبنائها وللناطقين بغيرها يمر بظروف صعبة شديدة، ومُشجعة مُحفزة في الوقت نفسه، إذ يشهد العالم المعاصر تنافساً كبيراً بين اللغات العالمية، ونهضة قويةً في ميدان تعليمها والتمكين لها انتشارا وانحسارا، والواقع المعقد الذي نحياه يكشف عن ضعف لغوي شديد لدى كثير من المتكلمين باللسان العربي، وقد تشاركت عوامل كثيرة في تكوين هذا الضعف، واغتدى كل مهتم بشأن العربية الفُصحى وأضحى، وأصبح وأمسى باحثاً عن سُبُل للعودة بالعربية إلى مجدها التليد، والاهتداء إلى طرائق ناجعة مفيدة لتحبيب أبناء الأجيال المعاصرة فيها، وتمكينهم من حسن التحدث بها وتجويد الكتابة بها .

وفي إجابته حول تساؤل أهل الصنعة اللغوية "هل نستطيع اليوم أن نُخرج أجيالاً من الفصحاء الأبيناء؟"، قال أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، إن الأرض العربية التي أخرجت امرؤ القيس والمُهلهل، وزهيرا والسموأل، وعنترة وطرفة وجرول، وجريرا والفرزدق والأخطل، ومسلم بن الوليد وأبا العتاهية ودعبل خُزاعة الفطحل، ونُظراؤهم من جهابذة الشعر، وأبيناء النثر، ومصاقعة الخطابة، ورُواد الأقلام السيالة في شتى الفنون والعلوم والآداب، إن تلك الأرض العربية المباركة التي أنجبت أولئك الأفذاذ، ليست عقيماً، وليست عاجزة اليوم أن تُنجب أمثالهم من النُجباء الأذكياء، ونُظرائهم من الفصحاء البلغاء، وأولي الرأي السديد، والفكر الرشيد .

وأوضح المستغانمي أن في ميدان تعلم اللغة، على طالب العلم أن يُدرك أن تعلمها لا يقف عند معرفة معاني ألفاظها، وأحوال أوزانها وأبنيتها، وعليه أن يعلم أن اكتساب الملكة اللغوية لا يكون إلا إذا امتلك المتعلم آليات تعلم اللغة، مبتدئا من معرفة الألفاظ ودلالاتها، ماراً بحُسن استعمالها وتركيبها، ممارساً دعاءها واستحضارها في اللحظة التي يريد، مُنتهياً إلى مراعاة مقامات الكلام وسياقاته وظروفه وملابساته، مؤكداً أن السبيل الأمثل لتحقيق ذلك هو أن يصل القائمون على التربية والتعليم إلى كيفية تكوين الملكة اللغوية لدى أبناء الجيل.

وأشار أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة إلى مجموعة من المقترحات والحلول التي تدعم تعليم وترسيخ اللغة العربية الصحيحة منها الانغماس اللغوي الذي يؤكد ضرورة العيش في رحاب بيئة سليمة لُغويا، ليُحقق اكتساب ثلاث كفايات: لغوية وثقافية وتواصلية، وضرورة إتقان علوم الآلة المتعلقة باللسان العربي وهي النحو والصرف والإملاء والبلاغة بعلومها الثلاثة (البيان والمعاني والبديع) وعلم العروض، ومفتاح التدرج في تكوين الملكة اللغوية من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المُعقد، ومن العام إلى الخاص، ومفتاح القراءة الذي يجب أن يمتلكه المتعلم في سن مبكرة، ويُحسن توظيفه، ليتعلم مخارج الحروف وصفاتها، ويُتقن قراءة الكلمات والجمل والفقرات، ويعرف أين يقف، ويتعلمُ مواضع الفصل والوصل، وغير ذلك من مهارات القراءة السليمة الصحيحة.

ولفت المستغانمي إلى دور الحفظ فهو الرافد الأكبر لخزان الملكة اللغوية مثل حفظ القرآن، والأحاديث، والأشعار، فعملية الحفظ تُكون لدى الناشئ مخزوناً من الألفاظ والأنساق التعبيرية مُحكمة النسج، بديعة النظم، وتكون جاهزةً في ذهنه، تُمكنُه من التعبير القوي، بالإضافة إلى ضرورة البُعد عن الازدواجية اللغوية، أثناء التعلم إذ ينبغي ألا يخلط المتعلم أثناء تعلمه بين لغات مختلفة، ولا يستعمل كلمات وألفاظاً أعجمية يستسهلها في التعبير عما يريد، كما لفت إلى أهمية التقليد والمُحاكاة لتُكون لدى المتعلم خزاناً فياضاً من المحفوظ الأدبي شعراً ونثراً، وليُحكم قبضتهُ على علوم الآلة، فإن الدربة والمران والممارسة المتكررة والمحاكاة المستمرة، كل أولئك يقوي الملكة في نفس صاحبها، ويجعلها تتجذرُ وترسخ وتستحكم لدى المتعلم، مختتماً مقترحاته بدور المعلم الأسوة الذي يرعى المتعلم رعاية مُرب حكيمٍ مُتقن للغة، عليمٍ بفنونها، حاذقٍ في أساليبها، حصيف الرأي، شغوف بالعربية، عاشقٍ لنحوها وصرفها، مُستهام ببلاغتها، قُدوةٍ في إجادة التعبير بها، هاجرٍ للعاميات يُضمرُ ويُبدي البغضاء والشنآن لها.

وتطرق أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة إلى مجموعة من الأمثلة في المعجم التاريخي للغة العربية التي تثري الملكة اللغوية، وتعبر عن خصائص العربية مثل سعة مُعجمها وكثرة مفرداتها مثل المفردات التي تعبر عن ساعات الليل والنهار (الشفق/ الغسق/ العتمة/ السدفة/ الفحمة/ الزلة/ الزلفة/ البُهرةُ/ السحر/ الفجر/ الصبح/ الصباح/ الشروق/ البُكور/ الغُدوة/ الضحى/ الهاجرة/ الظهيرة/ الرواح/ العصر/ القصر/ الأصيل/ العشي/ الغروب)، وثراء الاستعمال في العربية، مثل الجذر (ر ج ع): الذي وجد الباحثون في المعجم التاريخي ٣٤ مدخلاً له.

وألقى الدكتور إغناطيوس غوتيريث أستاذ اللغة والأدب العربيين ورئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أوتونوما في مدريد محاضرة بعنوان "واقع اللغة العربية في أوروبا في القرن 21 .. إسبانيا نموذجاً"، لفت في بدايتها إلى أن اللغة العربية تعد اليوم لغة الأم لما يقارب الخمسة ملايين نسمة في أوروبا، وذلك نتيجة لحركة الهجرة المستدامة الآتية من البلدان العربية، لاسيما تلك المجاورة كالجزائر والمغرب وتونس، فلقد أدت هذه الحركة إلى ظهور رعيل متمكن من المواطنين الأوروبيين ذوي الأصول العربية، أصابوا مستوىً ملحوظاً من العلم والثقافة وهم المتميزون بحيوية ودينماكية، ويشكل هذا الجيل مكوناً بشرياً ذا أهمية قصوى في سياق المساعي الرامية لنشر الثقافة العربية، بالإضافة إلى المسلمين من غير العرب وهم 20 مليون نسمة تقريباً حسب الإحصائيات الرسمية، إذ تحظى اللغة العربية في نظرهم بمكانة بارزة بحكم الممارسة الدينية اليومية وكون نصوصهم العقائدية الأساسية مكتوبة بها، وهو ما يستلزمهم معرفتها وإن كان بطريقة سطحية.

وأوضح غوتيريث، خلال حديثه في محور "اللغة العربية في أوروبا .. حقائق واستشرافات" أن العربية هي اللغة الأجنبية الأوسع انتشاراً في أوروبا مما يدعو للتعامل الجدي مع دلالات كثيرة تظهر بوضوح على عدة نواحٍ ثقافية واجتماعية واقتصادية، والتوقف هنا على الجوانب التربوية والتعليمية المترتبة على هذا الواقع الجديد، مشيراً إلى توقع بعض الدراسات الحديثة أن تبلغ نسبة الناطقين بالعربية في أوروبا ما يناهز 10 % بعد ما يقل عن ثلاثين سنة، مما سيفرض على الدول الأوروبية ومجتمعاتها واقعاً تربوياً وتعليمياً جديداً يستوجب إنشاء المزيد من المراكز والمدارس لتعليم لغة الضاد وتعريف الناس بمقومات الثقافة العربية.

وفي محور "الثقافة العربية في إسبانيا .. حضور يتعدى حدود التاريخ"، بين أستاذ اللغة والأدب العربيين أنه رغم المكانة التي تحتلها اللغة العربية في مجال تدريس اللغات الأجنبية على المستوى الأوروبي فإن الحالة الإسبانية تتسم بخاصيات عدة تميزها عن معظم البلدان الأوروبية فالحضارة الأندلسية تركت أثراً كبيراً على الهوية الإسبانية المعاصرة ويسهل استشعاره، سواء على الناحية الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية، ولا يمكن التغاضي عن الحضور الفعال للثقافة العربية في اللغة الإسبانية، إذ أن اللغة العربية تمثل الرافد الاصطلاحي الثاني للغة الإسبانية بعد اللاتينية، وهو ما يوجد جلياً في الكمية الوفيرة من المفردات والعبارات والتعابير والتراكيب العربية الموجودة في الإسبانية المعاصرة، ولفت إلى دور إسبانيا كوسيط لنقل الثقافة العربية وتطوير الدراسات المرتبطة بها إلى أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية أو البرتغالية.

وأكد رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أوتونوما في مدريد خلال حديثه عن اللغة العربية وتدريسها في إسبانيا أن الدراسات الاستعرابية في إسبانيا سبقت نظيرتها الأوروبية على صعيد سبل تحليل النصوص العربية القديمة ونماذج تدريسها، وهي من الطاقات التحديثية التي يمكن استغلالها اليوم لتجديد طرائق تدريس العربية بالاستناد إلى الأدوات التكنولوجية المعاصرة، بالإضافة إلى المساعي الرامية إلى إدخال اللغة العربية في برامج التدريس لمرحلتي الابتدائية والثانوية، وهو مسعى تسعى إليه جهات معينة في إقليمي اندلسيا وكتالونيا، موضحاً أن فرص نجاح هذه المحاولات وغيرها مرهونة بأداء المؤسسات والمراكز التي أنشئت لنشر الثقافة العربية في إسبانيا، وعلى النطاق الجامعي هنالك عدة أقسام تنذر نفسها لتدريس اللغة العربية ومواد ذات صلة بالتاريخ والآداب واللسانيات العربية، وتندرج أغلبيتها في إطار "الدراسات العربية والإسلامية"، وتشمل جامعات ذات شهرة.

ولفت غوتيريث خلال حديثه عن دور أقسام الدراسات العربية الجامعية في نشر اللغة والثقافة العربيتين إلى مساعي تحديث النماذج التدريسية التي لا بد أن تنطلق من البيئة الجامعية، بالتنسيق مع سائر المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالثقافة العربية في إسبانيا، مؤكداً على ضرورة الالتفات إلى التحديات العصرية والعراقيل الرئيسية التي قد تجابه تطور اللغة العربية وتعليمها، سواء أكانت إجرائية أو منهجية أو مادية أو من أي نوعية أخرى، ومشدداً على ضرورة إعداد خطة متكاملة لتوثيق أواصر التعاون والتبادل بين جميع الجهات والأفراد المتصلين بالدراسات العربية.

واختتم رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أوتونوما في مدريد محاضرته بعرض عدد من التوصيات التي قد تدعم تطوير خطط تدريسية ملموسة في إسبانيا وأمريكا اللاتينية ومنها إنشاء مركز ثقافي عربي دولي، وإعداد مناهج تدريسية، وتطوير أساليب تعليمية في الشبكة العنكبوتية، وتحفيز استخدام العربية فيها وفي الوسائل الرقمية، وتأهيل المدرسين والباحثين في مجال تعليم العربية للاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، وتوفير إمكانيات الذكاء الاصطناعي الهائلة بغية تطوير المناهج والنماذج.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور قد شاهدوا عرضا موسيقيا قدمه فريق كورال اللغة العربية الموسيقي، والذي يتكون من الطلبة الذين تعلموا اللغة العربية في جامعة القلب المقدس الكاثوليكية.

وتلقى سموه مجموعة من الإصدارات والكتب كهدية تذكارية من إدارة جامعة القلب المقدس الكاثوليكية تقديراً لجهود سموه ودعمه المستمر للعلاقة بين الجامعة والشارقة.

بعد ذلك توجه صاحب السمو حاكم الشارقة رفقة الحضور إلى مبنى المعهد الثقافي العربي حيث أزاح سموه الستار عن لوحته التذكارية إيذاناً بافتتاحه رسمياً، ليطلع بعدها على معرض آثار الشارقة الدائم الذي يحمل عنوان "التراث الحضاري لإمارة الشارقة"، وتنظمه هيئة الشارقة للآثار في مبنى المعهد.

وتعرض هيئة الشارقة للآثار في المعرض 83 قطعة أثرية من الكنوز الأثرية المهمة تمثل جميع الفترات الحضارية المكتشفة في إمارة الشارقة بدءًا من العصور الحجرية، مرورا بالعصر البرونزي والعصر الحديدي، وفترة مملكة مليحة، والفترة الإسلامية حتى القرن العشرين؛ ويتيح هذا المعرض فرصة للتعرف على المكتشفات الأثرية وتنوعها وأهميتها في التواصل الحضاري مع العالم القديم في تلك الفترات.

وتجول سموه في مرافق المعهد، وشهد أولى فعالياته التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جامعة القلب المقدس الكاثوليكية، حيث استهل المعهد أنشطته بسلسلة ورش إبداعية وفنية تتناول جانب من التراث الثقافي والفني العربي، منها ورشة إبداعية للخط العربي.

ويعتبر المعهد الثقافي العربي الأول من نوعه للثقافة العربية في إيطاليا، واضعاً تاريخ مبادرة دولية إماراتية تنطلق من الشارقة في عدد من بلدان العالم، تتضمن إنشاء سلسلة معاهد للثقافة العربية في عواصم المعرفة والإبداع، بهدف مد جسور التواصل والحوار وتعزيز العلاقات الثقافية بين الحضارة العربية والغربية، وإظهار حجم مساهمة العرب في النتاج العلمي والإبداعي الإنساني.

ويسعى المعهد إلى تسهيل الشراكات بين الناشرين العرب والإيطاليين لترجمة الأعمال العربية إلى اللغة الإيطالية وغيرها من اللغات الأوروبية، إلى جانب إطلاق مجلة أدبية مشتركة باللغتين العربية والإيطالية، تضم أعمالاً لكتاب وأدباء عرب وأوروبيين، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية تتيح للأفراد اكتشاف جوانب الثقافة العربية وكنوز الأدب العربي، ويستهدف المعهد الأجيال الجديدة من الشباب الإيطاليين والباحثين والدارسين للثقافة العربية، وأدباء المهجر، إذ يعتبر أول معهد متخصص في إدارة البرامج والسياسات الثقافية العربية في إيطاليا، حيث سيتولى تنظيم برامج تعلم اللغة العربية، ويطلق منحاً لبرامج التبادل الثقافي، إلى جانب إعداد أنشطة مخصصة للطلاب والشباب والكُتاب الواعدين، كما سيعمل المعهد على توسيع مهرجان اللغة العربية، الذي ترعاه هيئة الشارقة للكتاب في ميلانو، ليشمل أنشطة أكثر تنوعًا مثل قراءات الشعر وورش العمل اللغوية والمناقشات الجماعية، ويخصص جانباً من أنشطته لتنظيم معارض كتب سنوية وفعاليات أدبية وورش عمل وندوات تفاعلية بين الثقافة العربية والأوروبية.