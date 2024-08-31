فيديو نحن الإمارات على المنتدى الاقتصادي العالمي

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي فيديو "نحن الإمارات"، والذي يعبر عن رؤية وطنية جديدة تهدف إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لمستقبل دولة الإمارات إلى واقع ملموس، تعمل على تحقيقها كافة مؤسسات دولة الإمارات، وصولا إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين.



وتتضمن التوجهات حتى عام 2031 أربعة محاور رئيسية. بينها محور الاقتصاد، الذي يستهدف اقتصاداً تنافسياً ينمو بمعدلات عالية، متنوع وعالي القيمة في مجالات النمو الاستراتيجية الجديدة، ومتفوق في القطاعات الرئيسية وقطاعات المستقبل الواعدة، ويرسخ دور الإمارات كقوة رقمية ودولة رائدة في الطاقة المستدامة.



ويقول نص الفيديو، الذي تبلغ مدة عرضه

75 ثانية، على خلفية لمناطق متنوعة في الدولة تمثل حداثتها وتراثها: نحن الإمارات 2031، نحول رؤية القيادة إلى واقع ملموس، نحتضن ثقافة عمل جديدة، يحركها مشروعات تحويلية قصيرة الأجل، ما يؤدي إلى تحولات رائدة، في العديد من القطاعات الحكومية، وبها نتحرك قدما، تحقق الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد بمزيد من التقدم، والمزيد من الابتكار. وسويا نمضي قدما في الرحلة اللانهائية للتقدم، ندفع خلالها أحلامنا لتجاوز الحدود، والأفضل لم يأت بعد، دعونا نلهم العالم بإنجازاتنا. شاركنا في هذه الرحلة لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا سويا. وانتهى الفيديو بعبارة "نحو قمم جديدة".

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