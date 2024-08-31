المهرة باناسيا تيرسك تُحرز كأس رئيس الدولة للخيول العربية في كازان

فازت المهرة "باناسيا تيرسك" بلقب المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31 التي أقيمت في مضمار كازان الدولي للفروسية أمس الجمعة ضمن مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان الرابع والثلاثين، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 30 ألف متفرج.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، من منطلق اهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي وفي دول العالم.

ونجحت المهرة "باناسيا تيرسك" المنحدرة من نسل“هياف الخالدية x بريخوت دبي تيرسك” لمربط“تيرسك” في الفوز بلقب الكأس الغالية في كازان التي شهدت مشاركة 15 خيلا في سباق الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بعد حسم المنافسة لمصلحتها عن جدارة واستحقاق بزمن قدره 02:07.63 دقيقة.

فيما حل بالمرتبة الثانية“توفيق” من نسل“جنرال X رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس”، وجاء ثالثا "ليجونيور" بطل نسخة عام 2022 المنحدر من نسل“كارميل دي فاوست × ليزيتا بنت ديليجنس”.

وشهد السباق وتوج الفائزين ممثل عن سفارة الدولة في موسكو، وسعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وعدد من مسؤولي الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا وإدارة مضمار كازان الدولي للفروسية.

من ناحية أخرى يحتضن مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن الألمانية يوم غد الأحد المحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في قمة جديدة مرتقبة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

ويشهد السباق مشاركة نخبة مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، حيث تتميز قائمة المشاركين بتنوع المجموعة بين الجياد التي أثبتت قوتها وحضورها في السباقات الأوروبية مؤخرا، ويقام السباق لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، إذ تجمع القمة الألمانية نخبة من الخيول العربية وأبطال السباقات في أوروبا خلال الفترة الماضية.

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية " فخورون بنجاحات محطة كازان والأصداء الواسعة التي سجلتها المحطة الثامنة ونهنئ الأبطال الفائزين. السباق شهد حضورا جماهيريا مميزا، ما يشكل إضافة مهمة لمسيرة سباقاتنا لعام 2024 حيث حققت محطة كازان صورة تنظيمية رائعة".

وأضاف " الكأس الغالية تمد جسور التواصل مع مختلف شعوب وثقافات العالم ونعرب عن فخرنا بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية وصولا للمحطة الألمانية التي ستقام غدا".

وقال إن الجولة الألمانية محطة رئيسية في سباقاتنا التي نحرص من خلالها التأكيد على الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين ورفعة قيمة ومكانة الخيل العربي بكافة دول العالم.