حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبد الله الموسى

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، موزة بنت محمد عبد الله الموسى، حرم عبد الله أحمد عبد الله الموسى.
وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
MENAFN31082024000110011019ID1108622204
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.