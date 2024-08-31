حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبد الله الموسى

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، موزة بنت محمد عبد الله الموسى، حرم عبد الله أحمد عبد الله الموسى.

وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.