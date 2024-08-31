عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير الخارجية التونسي ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، معالي محمد علي النفطي بمناسبة تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي اليوم، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي محمد علي النفطي التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدا تطلعه للعمل مع معاليه بما يعزز مساعي البلدين لتطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة.