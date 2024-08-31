عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير الخارجية التونسي ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي محمد علي النفطي بمناسبة تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة.
وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي اليوم، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.
وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي محمد علي النفطي التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدا تطلعه للعمل مع معاليه بما يعزز مساعي البلدين لتطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة.
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