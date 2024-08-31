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الصحة : استشهاد الشابين“محمد مرقة” و“زهدي أبو عفيفة” برصاص الاحتلال شمال الخليل

8/31/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، استشهاد المواطنين محمد إحسان ياقين مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل الليلة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المواطنين مرقة وأبو عفيفة، وأن الاحتلال احتجز جثمانيهما.

وقد استشهد أحدهما بعد تفجير سيارة في محطة محروقات بمستوطنة عصيون، واطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال، فيما استشهد الثاني بعد اطلاق النار عليه على مدخل مستوطنة“كرمي تسور” من قبل جنود الاحتلال وانفجار السيارة التي كان يستقلها.

كما داهمت قوات الاحتلال منزليهما فجر اليوم، وحققت ميدانيا مع عائلتيهما.

وباستشهاد المواطنين مرقة وأبو عفيفة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 675 شهيدا.

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