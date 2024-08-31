الصحة : استشهاد الشابين“محمد مرقة” و“زهدي أبو عفيفة” برصاص الاحتلال شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، استشهاد المواطنين محمد إحسان ياقين مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل الليلة الماضية.
وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المواطنين مرقة وأبو عفيفة، وأن الاحتلال احتجز جثمانيهما.
وقد استشهد أحدهما بعد تفجير سيارة في محطة محروقات بمستوطنة عصيون، واطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال، فيما استشهد الثاني بعد اطلاق النار عليه على مدخل مستوطنة“كرمي تسور” من قبل جنود الاحتلال وانفجار السيارة التي كان يستقلها.
كما داهمت قوات الاحتلال منزليهما فجر اليوم، وحققت ميدانيا مع عائلتيهما.
وباستشهاد المواطنين مرقة وأبو عفيفة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 675 شهيدا.
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