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الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 من أكتوبر إلى 70

8/31/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس واليوم السبت، 22 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفي، وسيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في شمال الضفة، الأربعاء الماضي، ارتفع إلى نحو 70 معتقلا، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار عدوان الاحتلال في محافظة جنين، واقتحام مناطق مختلفة في الضّفة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

علما أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

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