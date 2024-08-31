الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 من أكتوبر إلى 70

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس واليوم السبت، 22 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفي، وسيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في شمال الضفة، الأربعاء الماضي، ارتفع إلى نحو 70 معتقلا، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار عدوان الاحتلال في محافظة جنين، واقتحام مناطق مختلفة في الضّفة.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.
علما أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.
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