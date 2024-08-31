رئيس اللجنة الدولية: الإمارات محرك رئيسي لتطوير الألعاب البارالمبية في العالم



أكد البرازيلي أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أن دولة الإمارات رائدة ومحرك رئيسي لتطوير الألعاب البارالمبية، ورياضات أصحاب الهمم في العالم.

وتشارك الإمارات حالياً في الدورة الـ17 للألعاب البارالمبية "باريس 2024" والمقامة منافساتها خلال الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 9 سبتمبر المقبل.

وقال أندرو بارسونز، في تصريح لـ"وام" على هامش حضوره فعاليات الألعاب البارالمبية بالعاصمة الفرنسية.. إن الإمارات واحدة من اللاعبين الرئيسيين في العالم عندما يتعلق الأمر بالرياضات البارالمبية، سواء على صعيد استضافة العديد من المسابقات والبطولات رفيعة المستوى العالمية، وأيضًا لدورها عندما يتعلق الأمر بتطوير الألعاب البارالمبية، في الشرق الأوسط، والعالم.

وأضاف " نعلم جيداً قدر الدعم والرعاية الكبيرين المقدمين في الإمارات للرياضات البارالمبية، سواء من قبل اللجنة البارالمبية الإماراتية، أو من الحكومة، فالحكومة الإماراتية كانت داعمة دائما للحركة البارالمبية الدولية".

وكشف بارسونز أنه ناقش أمس مع الوفد الإماراتي، الذي اجتمع معه أمس، سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة في الألعاب البارالمبية علاوة على مجموعة من المبادرات المشتركة.

وقال "المشروعات المقترحة بيننا واعدة جدا، وأعتقد أنها سترى النور قريبا".

وعبر رئيس اللجنة البارالمبية الدولية عن إعجابه بالنسخة الحالية "باريس 2024" التي تبدو مميزة في كل تفاصيلها، بداية من حفل الافتتاح المبهر، وانتهاء بالحضور الجماهيري الكبير في كل المنافسات والملاعب.

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