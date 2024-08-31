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حطمت الرقم القياسي.. أكبر حاملة حاويات تعبر قناة بنما

8/31/2024 8:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة قناة بنما أن سفينة تجارية بسعة 17640 حاوية، ترفع علم ليبيريا، حطمت، أمس، الرقم القياسي للسفينة ذات القدرة الأكبر على نقل البضائع التي مرت عبر القناة خلال 110 سنوات من عملها.

وعبرت سفينة الحاويات MSC Marie (إم إس سي ماري)، التي يبلغ طولها 366 متراً وعرضها 51 متراً، القناة من ميناء مانزانيلو المكسيكي على المحيط الهادئ إلى ميناء في منطقة البحر الكاريبي البنمية.

ودفعت سفينة الحاويات أكثر من 1,3 مليون دولار مقابل مرورها في القناة.

وأصبحت MSC Marie السفينة الأوسع قدرة على نقل البضائع التي تعبر الممر المائي بين المحيطات، على ما أفادت هيئة قناة بنما في بيان، موضحةً أن الرقم القياسي السابق كانت تحمله سفينة الحاويات «إيفر ماكس» Ever Max بسعة 17312 حاوية، التي عبرت القناة عام 2023.

وافتتحت الولايات المتحدة قناة بنما، التي يبلغ طولها 80 كيلومتراً، في 15 أغسطس 1914. ومذاك، مرَّت عبرها أكثر من 1,2 مليون سفينة. وجرى توسيع الممر المائي في عام 2016 للسماح بمرور سفن أكبر وأعمق.

ومن خلال المرور عبر بنما، تنتقل السفن من المحيط الهادئ إلى البحر الكاريبي في نحو ثماني ساعات، من دون الحاجة إلى قطع الطريق بالكامل إلى كيب هورن.

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