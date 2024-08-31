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جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه تتلقى طلبات مشاركة من 51 بلداً

8/31/2024 8:00:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه تزايداً ملحوظاً في ثقة الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين حول دورها في تشجيع ابتكار حلول عملية ومستدامة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة حيث تلقت طلبات مشاركة من 51 بلداً.

ويسهم ارتفاع الاهتمام بالجائزة في تعزيز المشاركة البنّاءة لدولة الإمارات في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه وتوفير المياه العذبة للجميع.

وتشرف مؤسسة "سقيا الإمارات" على الجائزة التي تقام كل سنتين ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع تطوير المشروعات والتقنيات والنماذج المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة "سقيا الإمارات"، إن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه شهدت منذ أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطوراً ملحوظاً من حيث نوعية المشاريع المبتكرة وارتفاع عدد المستفيدين والدول المشاركة.

وأضاف أن توسيع نطاق البلدان المهتمة في الجائزة يعكس نجاحها في دعم نهج الإمارات للمساهمة الفاعلة في توفير حلول للتحديات التي تواجه العالم ودفع عجلة الاستثمار في التقنيات المبتكرة والمستدامة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومن أبرزها الهدف السادس وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

وتضم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه أربع فئات رئيسية: جائزة المشاريع المبتكرة، وتشمل فئتي المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة، وجائزة الابتكار في البحث والتطوير، وتشمل فئتي المؤسسات الوطنية والمؤسسات العالمية، وجائزة الابتكارات الفردية وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب، وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات.

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