«شعاع كابيتال» تستعد لمقاضاة تنفيذي سابق طالبها بـ22 مليون درهم

كشفت «شعاع كابيتال» أنها تلقت إخطاراً من محكمة دبي الابتدائية العمالية بشأن رفع دعوى من قبل عضو تنفيذي سابق بمجلس الإدارة للمطالبة بمستحقات عمالية تقدر بنحو 22 مليون درهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أنها بالمقابل تستعد لمقاضاة عضو مجلس الإدارة السابق، لـ«الحفاظ على حقوق الشركة»، بعدما كانت الجمعية العمومية قد امتنعت عن إبراء ذمته.

وأشارت إلى أن مساهميها صوَّتوا في عمومية سابقة بنهاية يونيو الماضي بعدم إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق من المسؤولية عن السنة المالية 2023، في إشارة إلى أن العضو المعني هو جاسم الصديقي، دون تصريح الشركة باسمه، لافتةً إلى أن الشركة في المراحل النهائية من بدء إجراءات التقاضي ضد عضو مجلس الإدارة السابق للحفاظ على حقوقها وحماية مصالح مساهميها.

وذكرت «شعاع» أنه «بشأن الدعوى المرفوعة ضد الشركة، ما زال الأمر في مراحل مبكرة للغاية، ولا تتوقع الشركة وجود أي تأثير مالي نظراً لإيمانها بأن الدعوى لا أساس لها من الصحة بناء على التقييم المبدأي كما تعتزم الشركة الطعن عليها».

وأضافت الشركة في بيانها: «ترغب شعاع أيضاً في توضيح أنه تم التصويت من قبل مساهميها بعدم إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والشركة في المراحل النهائية من بدء إجراءات التقاضي ضد عضو مجلس الإدارة السابق للحفاظ على حقوق الشركة وحماية مصالح مساهميها».

وأعلنت «شعاع كابيتال» عن خسارة صافية منسوبة للمساهمين تقدر بـ117 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع أرباح 20 مليون درهم في النصف الأول من 2023.

كذلك، أعلنت «شعاع» عن تسجيل صافي خسارة تشغيلية معدلة بقيمة مليوني درهم في النصف الأول من عام 2024، ما يشير إلى تحسن في أداء الشركة بمقدار 5 ملايين درهم مقارنة بالعام السابق.

وعلى مستوى النتائج الربع سنوية، واصلت المجموعة جهود تقليص الخسائر، حيث أعلنت عن صافي خسارة منسوبة إلى مساهمي الشركة بلغت 29.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بخسائر بقيمة 87.2 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.

يُشار إلى أن الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال والمنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2024، صوَّتت على عدم إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق جاسم الصديقي، من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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