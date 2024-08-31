رحلة مليئة بالفعاليات في مكتبة محمد بن راشد خلال سبتمبر

تواصل مكتبة محمد بن راشد، مسيرتها الرائدة في إثراء المشهد الثقافي، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات المتميزة خلال شهر سبتمبر؛ وذلك في إطار رؤيتها لتحفيز شغف القراءة والاطلاع بين أفراد المجتمع، تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية، وبما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مبني على المعرفة والعلم.

تبدأ الفعاليات مع جلسة بعنوان «أصحاب الإرادة»، والتي تستضيف مجموعة من أصحاب الهمم، لتسليط الضوء على التحدّيات الحياتية الكبرى التي واجهتهم وكيف تغلبوا عليها. وستتيح هذه الجلسة للحضور فرصة للاستماع إلى قصص نجاح ملهمة تعكس قوة الإرادة وقدرة الإنسان على تجاوز الصعاب.

كما ستنظم المكتبة جلسة حواريةً بعنوان «لقاء الأدب والنقد»، والتي ستسلط الضوء على المجموعة القصصية «ربطة شَعر»، الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي 2023. وسيجمع هذا اللقاء بين كاتبة المجموعة سراب غانم والناقدة والكاتبة الإماراتية د. مريم الهاشمي والحضور لمناقشة جماليات النصوص وأهميتها الأدبية.

وفي سياق التوعية، تقدم المكتبة جلسة «الذكاء العاطفي في العلاقات»، بالتعاون مع مستشفى الجليلة، حيث ستبرز الدكتورة مها العلي، دور الذكاء العاطفي في بناء علاقات إنسانية صحية ومتينة في ظل التحدّيات الاجتماعية الراهنة، مع تزويد المشاركين بأدوات عملية لتحسين تواصلهم العاطفي.

وتستمر الفعاليات مع ورشة «مفاتيح تربوية لأسر واعية» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، والتي تقدمها ناعمة الشامسي، حيث تطرح حلولا عملية للتحديات الاجتماعية والنفسية التي تواجه الأسر في تربية الأبناء، بالإضافة إلى إدارة الضغوطات وتعزيز التواصل الأسري.

وتستضيف المكتبة الكاتبة العمانية بشرى خلفان في ورشة عمل استثنائية بعنوان «تأسيس منهج الكتابة للرواية التأريخية»، والتي تركز على تقنيات السرد التاريخي، وتساعد الكتاب الطموحين على تحويل الأحداث التاريخية إلى روايات جذابة تتسم بالدقة والخيال.

واحتفاءً بالشعراء الكبار، تنظم المكتبة جلسة بعنوان «ابن البادية»، حيث تستعرض حياة وإرث الشاعر الراحل علي بن سلطان بن بخيت العميمي، إلى جانب تسليط الضوء حول أعماله وتأثيره في الأدب الإماراتي. ويشارك في الجلسة، التي يديرها الإعلامي وليد المرزوقي، د. راشد المزروعي، ود. سلطان العميمي، ود. عبد العزيز المسلم.

وفي إطار استكشاف الثقافات المتنوعة، تنظم المكتبة جلسة بعنوان فلسفة «الإيكيجاي» اليابانية للدكتورة أمل عمر حامد، والتي تتناول موضوعات السعادة والقيمة في الحياة، وكيفية العثور على الهدف في الحياة وما يمنحها معنى وقيمة.

وخلال شهر سبتمبر، سيحظى زوّار المكتبة بفرصة استثنائية للاستمتاع بتجربة سينمائية فريدة، تجمعهم بالمخرج نواف الجناحي، وتقدم من خلالها مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة، التي تتميز بمحتواها المتنوع الذي يجمع بين الإبداع والتفرد. وسيتيح هذا الحدث للمشاهدين فرصة التفاعل مع عالم الفن السابع بطريقة جديدة وممتعة.

كما ستنظم المكتبة ورشة «العقول المستدامة» لسلمى الهاجري، والتي تركز على الابتكار في التفكير وأساليب التعليم الحديثة، وتهدف إلى تحفيز المشاركين على التفكير خارج الصندوق وتبنّي استراتيجيات تعليمية جديدة تتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

وفي إطار أدب الرحلات، تقدم المكتبة ورشة عمل بعنوان «مذكرات رحلة» للكاتب إبراهيم الذهلي، بهدف تعليم المشاركين كيفية توثيق رحلاتهم ومشاهداتهم بأسلوب أدبي مميز، وتحويل تجاربهم الشخصية إلى قصص مكتوبة بإتقان.

وتختتم الفعاليات مع اليوم العالمي للترجمة، حيث ستُعقد جلسة حوارية تجمع مجموعة من المترجمين والمهتمين لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الترجمة، واستشراف مستقبل الترجمة في ظل التطورات التقنية الحديثة، ودور المترجم في هذا السياق.