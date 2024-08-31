فضول طفل يحطم أثراً عمره 3500 سنة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تسبب طفل في تحطيم جرّة تاريخية تعود إلى العصر البرونزي بمتحف "هيخت" الأثري في مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة
وكانت القطعة التي يعود تاريخها إلى 3500 سنة معروضة بلا زجاج واقٍ قرب مدخل المتحف في أثناء وقوع الحادث.
ودفع الفضول طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات إلى كسر الجرة، فيما قالت إدارة المتحف إنها ستواصل هذا التقليد رغم الحادث.
من جهته، قال والد الطفل إن ابنه سحب الجرة قليلًا في أثناء زيارة للمتحف، الجمعة الماضي، لأنّه شعر بالفضول نحوها.
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