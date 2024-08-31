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فضول طفل يحطم أثراً عمره 3500 سنة

8/31/2024 7:17:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تسبب طفل في تحطيم جرّة تاريخية تعود إلى العصر البرونزي بمتحف "هيخت" الأثري في مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة

وكانت القطعة التي يعود تاريخها إلى 3500 سنة معروضة بلا زجاج واقٍ قرب مدخل المتحف في أثناء وقوع الحادث.

ودفع الفضول طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات إلى كسر الجرة، فيما قالت إدارة المتحف إنها ستواصل هذا التقليد رغم الحادث.

من جهته، قال والد الطفل إن ابنه سحب الجرة قليلًا في أثناء زيارة للمتحف، الجمعة الماضي، لأنّه شعر بالفضول نحوها.

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