الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي
التاريخ
8/31/2024 7:14:01 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/ PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.
وقال مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم فجر اليوم أمام موظفي الأوقاف والمصلين خلال اقتحامها مدينة الخليل، وأعادت فتحه لصلاة الظهر، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين عند الحواجز العسكرية وعلى البوابات المقامة على مداخله.
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