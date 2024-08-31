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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي

8/31/2024 7:14:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/ PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وقال مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم فجر اليوم أمام موظفي الأوقاف والمصلين خلال اقتحامها مدينة الخليل، وأعادت فتحه لصلاة الظهر، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين عند الحواجز العسكرية وعلى البوابات المقامة على مداخله.

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