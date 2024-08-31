إرهاب المستعمرين يصل مستويات قياسية ويرفع درجة الاحتقان في القرى والبلدات الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) نابلس/ PNN- قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن إرهاب المستعمرين وصل إلى مستويات قياسية، ورفع درجة الاحتقان في القرى والبلدات الفلسطينية.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أنه بتكامل الأدوار بين وزيري الأمن القومي بن غفير والمالية سموتريتش، وبرعاية بنيامين يتحول عنف وإرهاب المستعمرين إلى مسألة تثير الجدل حتى في اوساط أجهزة الحكم في دولة الاحتلال، خاصة أن الأعمال الارهابية، التي يرتكبها هؤلاء المستعمرون في البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية تجري بشكل منظم وعلى أيدي مجموعات في وضح النهار، وأمام وسائل الاعلام، ما بات ينذر بانفجار الاوضاع في الريف الفلسطيني.



وتطرقت إلى افتتاحية صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الاثنين الماضي، حيث ذكرت أن بن غفير يستغل سلطاته وموارده كوزير للأمن القومي لدعم الإرهابيين اليهود الذين يُعتبرون "الذراع العسكرية للمنظمة التي ينتمي إليها، ويمثّل مصالحها في الحكومة".

وأوضحت الصحيفة أن أحد الإرهابيين اليهود المستفيدين من دعم بن غفير هو عميرام بن أوليئيل، قاتل عائلة دوابشة، الذي تلقى زيارتين في سجن "أيالون" من مفوِّض مصلحة السجون "كوبي يعقوبي"، الذي كان يعمل سابقًا سكرتيرا أمنيا لبن غفير، وساهم في تخفيف شروط سجن "بن أوليئيل"، وسجناء أمنيين يهود آخرين، بناءً على طلب بن غفير، الذي كان هو نفسه "محامي الدفاع" عن قائل عائلة دوابشة.

ووجهت الصحيفة انتقادات حادة لما وصفته بـالإرهاب اليهودي، موضحة أن "بن أوليئيل" يعد أحد أبطال هذه الحركة، التي تضم العديد من الأعضاء، بمن في ذلك رجال في الميدان، وحاخامات، وشخصيات في مواقع السلطة في مؤسسات دولة الاحتلال، وتمثيلها يمتد إلى الحكومة والكنيست.

وفي ظروف الحرب الوحشية على غزة، حصلت وزارة بن غفير على ميزانية إضافية بقيمة 637 مليون شيقل مخصصة، لتشكيل مئات المجموعات المسلحة في مستعمرات الضفة الغربية، تحت مسميات مختلفة على أن تتولى وزارة الأمن القومي الإسرائيلية بنفسها مسؤولية شراء الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة بتشكيل هذه المجموعات.

وحسب تقرير لموقع "كالكلسيت" الاقتصادي العبري، فإن هذه الوزارة أبرمت في ضوء ذلك عقودا تحصل بموجبها على 40 ألف بندقية حربية من طراز (M16)، وأكثر من 5.5 مليون رصاصة، وأكثر من 20 ألف طقم حماية من الخوذات والسترات الواقية.



"جيش بن غفير"، يتكون من آلاف المستعمرين الذين يسكنون في بؤر استعمارية ومستعمرات كبيرة، تعرف بأنها معاقل التنظيمات الإرهابية، وأبرزها تنظيم "تدفيع الثمن"، وهذه التنظيمات الارهابية واظبت منذ سنوات على تنفيذ عمليات ضد أملاك الفلسطينيين ومنازلهم، أدت لارتقاء شهداء، وتهجير تجمعات فلسطينية كاملة في وسط الضفة الغربية وجنوبها.



سياسة تسليح المستعمرين هذه أثارت اهتمام الولايات المتحدة ودولا أوروبية، وتواصلوا بشأنها مع حكومة بنيامين نتنياهو، بل إن إدارة بايدن هددت إسرائيل بوقف إرسال الأسلحة إذا استمرت عملية تسليح المستعمرين، لكن هذا التهديد لم يُنفذ رغم ظهور بن غفير وقادة في الشرطة الإسرائيلية في صور وفيديوهات بعد ذلك، وهم يشرفون على تسليح المزيد من المستعمرين.

وإلى جانب الدعم الحكومي الإسرائيلي الكبير لعمليات تسليح المستعمرين وتنظيمهم في "ميليشيات بن غفير"، فإن تسليحهم يحظى بتبرعات كبيرة من "أصدقاء مستعمرات شمال الضفة الغربية"، في عديد من الدول، فعملية التمويل هذه بملايين الشواقل أثمرت عن إطلاق نظام إنذار ومراقبة يتكون من عشرات الطائرات الحرارية بدون طيار تعمل على مدار الساعة في المستعمرات، حسب الليكودي المتطرف يوسي داغان.

سموتريتش هو شريك بن غفير في رعاية الارهاب اليهودي في الضفة الغربية، حيث أحكم قبضته على "الادارة المدنية"، وحولها بمختلف دوائرها وأجهزتها إلى أداة طيعة تماما في خدمة مخططاته، وفي هذا السياق تم الكشف مؤخرا عن خطة تحمل اسم "خط المحراث"، تنفذها على قدم وساق منظمة "ريغافيم" الاستعمارية، لتعزيز الاستيلاء على المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، ومنع أي تمدد فلسطيني فيها.

"ريغافيم" هذه هي أحد أذرع سموتريتش، فهذه المنظمة تملك طائرات مسيرة تمكنها من متابعة بناء الفلسطينيين المتواصل حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، كما أنها تشتري صورًا جوية لتحليلها، من خلال عدد من الباحثين المختصين بذلك.

تجدر الاشارة أن "يخيم زيك"، المدير التنفيذي لمنظمة "ريغافيم"، يشغل الآن منصب رئيس مكتب وزير النقب والجليل إسحق فيسرلاوف، كما أن ساريا ديمسكي، الذي يشغل منصب رئيس مكتب سموتريتش، كان هو الآخر وما زال عضوا فيها.

ومن المعروف كذلك أن وثيقة وزعت على السياسيين قبل الانتخابات الأخيرة للكنيست، ترسم الخطط الاستراتيجية التي ستعمل منظمة "ريغافيم" على تنفيذها في الضفة الغربية، وتتضمن توصيات للحكومة الحالية، لتنفيذها، وقد تم إدخال هذه التوصيات، كما هو معروف في اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش وحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، لتشكل أرضية حكومة اليمين المتطرف، خاصة إطلاق المعركة على مناطق "ج"، وتسريع عملية المصادقة على خطط البناء في المستوطنات، وإجراء إحصاء سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية.



المجالس الإقليمية للمستعمرات تشغل أقسامًا أرضية، تقوم هي الأخرى بالرقابة، والإبلاغ عن أي أنشطة فلسطينية في مناطق "ج"، وهي تعمل بالتعاون مع "ريغافيم"، وكانت قد حصلت على دفعة قوية في فترة حكومة لابيد - بينيت بتخصيص نحو 20 مليون شيقل.

ومؤخرًا كشفت "وزارة الاستيطان" أنها ستخصص 40 مليون شيقل إضافية من أجل دعم هذه الأقسام.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فقد كانت على النحو التالي:

القدس

هدمت سلطات الاحتلال منزل المواطن يونس عودة بحي البستان في بلدة سلوان، بحجة البناء بدون ترخيص وأجبرت المواطن عبد الله ماهر السلايمة على هدم منزله، في حي واد قدوم بالبلدة، لذات الحجة.



كما هدمت بركسا يُستخدم لغسيل المركبات، وأرضية معرض سيارات في حي وادي الجوز، وجرفت أرضا، خاصة لعائلة سلمان الأطرش في بلدة صورة باهر.



وأقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب قرية الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة، لا تبعد سوى 150 مترا عن قرية الخان الأحمر البدوية، حيث أحضر 10 مستعمرين خيمة، ومولدات كهرباء، وأصبحوا يعتدون منذ اليوم الأول على قرية الخان الأحمر والتجمعات المحيطة.

الخليل



هاجمت مجموعة من المستعمرين المدججين بالسلاح قرية سوسيا في مسافر يطا، واعتدوا على مواطنين بالضرب بالهراوات، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين برضوض وجروح، فيما اعتدى آخرون على المواطنين في قرية البويب جنوب الخليل، وحاولوا سرقة أغنام من قرية البويب.

كما استولى المستعمرون على جرار زراعي يعود للمواطن عزات دعاجنة، وهاجم آخرون منزل أنس محمد محمود طميزي، في بلدة إذنا عند مدخل البلدة، بمحاذاة الشارع الالتفافي بالقرب من البرج العسكري المقام على مدخل البلدة، وأحرقوا مركبته، وخطّوا شعارات تحريضية على المنازل، تطالب الأهالي بالرحيل من المنطقة.



كما هاجم آخرون من مستعمرة "بني حيفر" مساكن المواطنين وبركساتهم في "واد الملاقي" بقرية البويب شمال شرق بلدة يطا، وفككوا 6 مساكن من الصفيح وبركسات، واستولوا على محتوياتها.

بيت لحم

استشهاد الشاب خليل سالم خلاوي (40 عاما)، وإصابة 4 آخرين بجروح متوسطة، جراء إطلاق مستعمرين النار عليهم، وعلى منازلهم في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم"، بحماية قوات الاحتلال.

نصب مستعمرون ثلاث خيام على أراض في مناطق "الطينة"، و"الحجار"، و"وادي الابيض"، شرق قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، بهدف الاستيلاء عليها، لأطماع استعمارية.



كما تجمع مستعمرون عند المدخل الغربي لبلدة تقوع رافعين أعلام دولة الاحتلال، وهاجموا مركبات المواطنين. وفي منطقة "خلة القطن" جرف مستعمرون عدة دونمات زراعية، واقتلعوا عددا من أشجار الزيتون واللوزيات، كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم منازل قيد الإنشاء في قرية المالحة، بحجة البناء دون ترخيص.

رام الله



اقتحم عشرات المستعمرين قرية دير قديس غرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال، ودهموا عددا من المنازل المهجورة.

نابلس



أحرق مستعمرون مساحات واسعة من أراضي قرية صرة غرب نابلس مزروعة بأشجار الزيتون، فيما هاجم آخرون منطقة "خلة العبهر" شرق قرية روجيب، وحطموا زجاج مركبات على أطراف القرية،. كما هاجم مستعمرون منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك من الجهة الغربية من البلدة، وأقاموا بؤرة استعمارية من الخيام، قرب حاووز المياه المغذي للبلدة، وأحضروا أغنامهم.

قلقيلية



شرعت سلطات الاحتلال بتجريف مساحات من أراضي بلدة عزون شرق قلقيلية في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة، والمعروفة باسم "جسر خلايل"، المحاذية للشارع الرئيسي "قلقيلية- نابلس"، وذلك لصالح مخطط استعماري، يقضي بإنشاء جدار شائك يحيط البلدة، ويمتد إلى مفترق مستعمرة "معاليه شمرون"، الجاثمة على أراضي البلدة.

الأغوار



أغلقت قوات الاحتلال طريقا ترابية غرب قرية بردلة بالأغوار الشمالية بالسواتر الترابية، تصل خربة ابزيق بقرية بردلة في سياق التضييق على الفلسطينيين، فيما اقتحم مستعمرون تجمع عرب المليحات في المعرجات شمال غرب اريحا، وأدخلوا اغنامهم بين مساكن المواطنين، كما هاجم آخرون عائلة المواطن محمد يوسف علي عدوي، بالحجارة المكونة من خمسة أفراد، أثناء تواجدهم عند مجرى نبع العوجا شمال مدينة أريحا، وأطلقوا صوبهم الكلاب البوليسية، قبل أن يستولوا على خيمة، وأغراض تنزه كانت بحوزتهم.



وفي منطقة دير قرنطل، أقام مستعمرون بؤرة استعمارية جديدة خيمة في المكان، فيما هاجم آخرون خيام المواطن لؤي زهدي، وخيام أشقائه في منطقة نبع غزال في خربة الفارسية، واستولى عدد آخر منهم على أراضٍ زراعية تقدر مساحتها بمئات الدونمات، منها ما يقارب 150 دونما من أراضي طابو.