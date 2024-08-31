دبا الفجيرة يضم نجم شباب الأهلي السابق طارق أحمد

انضم الوسط طارق أحمد لكشوفات دبا الفجيرة ليرتدي شعار النواخذة خلال موسم دوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق يوم 15 الجاري، ويتمتع اللاعب طارق أحمد بخبرات كبيرة من خلاله تجاربه السابقة مع الشارقة والعين وشباب الأهلي والنصر والإمارات، وسيستفيد فريق المدرب الدكتور عبدالله مسفر المدير الفني لدبا من إمكانات اللاعب طارق أحمد.

الجدير بالذكر أن دبا يفتتح مبارياته في دوري الأولى بمواجهة الحمرية يوم 15 الجاري، فيما يلاقي جلف إف سي ضمن التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.