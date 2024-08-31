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إسرائيل تصدر أمراً باعتقال طفل فلسطيني في رام الله

8/31/2024 7:13:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق طفل فلسطيني (14 عاماً) من بلدة عبوين شمال رام الله بالضفة الغربية.

وقال صبحي عبد الكريم، والد الطفل، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «قوات الاحتلال اقتحمت المنزل في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، واحتجزت نجله عمار في غرفة وحققت معه، واعتدت عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات، قبل أن تعتقله وتنقله إلى معتقل عوفر»، مؤكداً أن «محكمة الاحتلال أصدرت بحق نجله أمراً باعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر».

ووفق مؤسسة الضمير، فإن «الطفل عمار واحد من أكثر من 250 طفلاً داخل معتقلات الاحتلال، وواحد من 40 طفلاً يقبعون رهن الاعتقال الإداري التعسفي، وهو أصغرهم عمراً، حيث تستخدم سلطات الاحتلال على مدى سنوات الاعتقال الإداري التعسفي بحق فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كأداة من أدوات القمع والسيطرة».

ووفق نادي الأسير، «بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال نحو 9900 معتقل، وذلك حتى بداية شهر أغسطس 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3432، أما عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة فقد بلغت 720».

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