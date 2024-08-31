سيرة ترامب في فيلم سينمائي قبيل الانتخابات.. وفريقه يعتبره تشهيراً

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس، أنه من المقرر طرح «ذي أبرنتيس» المثير للجدل والمستوحى من سيرة دونالد ترامب، في صالات السينما الأمريكية في أكتوبر، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أن استوديوهات «برياركليف إنترتاينمنت» تعتزم طرح الفيلم في 11 من أكتوبر، في حين لم تدلِ الاستوديوهات بأي تعليق على الأمر.

وفي الخامس من نوفمبر، يواجه المرشح الجمهوري دونالد الديمقراطية كامالا هاريس، في رئاسية من المتوقع أن تكون متقاربة للغاية.

ويصور فيلم «ذي أبرنتيس» سنوات شباب الملياردير، ويُظهر دونالد ترامب (يؤدي دوره سيباستيان ستان) بمظهر الشاب الوصولي الساذج بعض الشيء، الذي ينحرف عن مبادئه عندما يكتشف حيل السلطة إلى جانب معلمه المحامي روي كوهن (يؤدي دوره جيريمي سترونغ)، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمافيا نيويورك.

وحظي فيلم «السيرة الذاتية»، الذي يحمل توقيع المخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي، باهتمام واسع خلال عرضه ضمن مهرجان «كان» في مايو الفائت.

وأثار الفيلم غضب الطرف الرئيس المعني، إذ وعد فريق ترامب باتخاذ إجراءات قانونية ضد منتجي العمل، مندداً بما اعتبره «تشهيراً خبيثاً بحتاً».

وهذه ليست السيرة الذاتية الوحيدة لرئيس سابق التي تُطرح في صالات السينما؛ فقد طُرح فيلم «ريغان»، الذي يتتبع حياة الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان، في دور العرض الأمريكية أمس.