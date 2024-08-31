6 خيول تتنافس على لقب كأس الوثبة في إيطاليا

(MENAFN
- Al-Bayan)
يحتضن مضمار "كابريللي ليفورنو" في العاصمة الإيطالية روما، غداً، فعاليات سباق كأس الوثبة للخيول "ستاليونز" لمسافة 1950 متراً.
وتقام الفعاليات برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 6 خيول عربية أصيلة في عمر 3 سنوات.
ويتصدر الترشيحات "فيسبروي" لبيرولي جوسبي، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة سايو ستيفانو ريموندو، و"فرح اتش سي أم" لفالتينيسي دوجز للخيول، بقيادة جيسا ساندرو، و"أورلاندو جو" لأورلاندو جايديتا، وبقيادة فلوري اليساندرو، وكلاهما بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني.
كما تضم قائمة الترشيحات "فرح داجوبيو" لجاجيولي سانتيني كوجليمو، بإشراف كاميلا تراباسي، وقيادة ماريو سانا، و"فوريليج" لكريستيان ميتيني، وقيادة جونجوي جيولي، و"كنجدوم" لـ"تي اس أي سيرل"، بقيادة سارا سبامباجتي، وكلاهما بإشراف كريستيان ميتيني.
يذكر أن أول سباقات المهرجان في نسخته الـ 16، انطلق في يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024؛ إذ يشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً، من الفئات الأولى والثانية والثالثة.
MENAFN31082024000110011019ID1108621996
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.