6 خيول تتنافس على لقب كأس الوثبة في إيطاليا

يحتضن مضمار "كابريللي ليفورنو" في العاصمة الإيطالية روما، غداً، فعاليات سباق كأس الوثبة للخيول "ستاليونز" لمسافة 1950 متراً.

وتقام الفعاليات برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 6 خيول عربية أصيلة في عمر 3 سنوات.

ويتصدر الترشيحات "فيسبروي" لبيرولي جوسبي، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة سايو ستيفانو ريموندو، و"فرح اتش سي أم" لفالتينيسي دوجز للخيول، بقيادة جيسا ساندرو، و"أورلاندو جو" لأورلاندو جايديتا، وبقيادة فلوري اليساندرو، وكلاهما بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني.

كما تضم قائمة الترشيحات "فرح داجوبيو" لجاجيولي سانتيني كوجليمو، بإشراف كاميلا تراباسي، وقيادة ماريو سانا، و"فوريليج" لكريستيان ميتيني، وقيادة جونجوي جيولي، و"كنجدوم" لـ"تي اس أي سيرل"، بقيادة سارا سبامباجتي، وكلاهما بإشراف كريستيان ميتيني.

يذكر أن أول سباقات المهرجان في نسخته الـ 16، انطلق في يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024؛ إذ يشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً، من الفئات الأولى والثانية والثالثة.